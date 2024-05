Švédsko zdolalo USA 5:2,Dahlin: Veľké víťazstvo,na ktorom treba stavať

B-skupina:



Švédsko - USA 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)



Góly: 9. Eriksson Ek (Heed, Johansson), 24. Raymond (Hedman, Eriksson Ek), 37. M. Johansson (Holmberg, Pettersson), 60. Hedman (Holmberg), 60. Eriksson Ek - 33. Werenski (Jones, Boldy), 44. Nelson (Gaudreau, Vlasic). Rozhodovali: Fraňo, Hribik - Ondráček, Špůr (všetci ČR), vylúčení: 3:0, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 9100 divákov.



Švédsko: Gustavsson - Karlsson, Hedman, Brodin, Dahlin, Heed, Pettersson, Bengtsson - Kempe, Eriksson Ek, Raymond - Burakovsky, Holmberg, M. Johansson - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Fröden, L. Johansson, Grundström



USA: Lyon - Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Zegras, Tkachuk - Leonard, Pinto, Farabee - Kunin, Hayes, Eyssimont - Smith (od 2. tretiny)



hlas po zápase /JOJ Šport/:



Rasmus Dahlin, obranca Švédska: "Bol to dobrý prvý zápas. Nezačali sme úplne tak, ako sme chceli, ale postupne sme si budovali našu hru a doviedli sme to do zdarného konca. Je to veľké víťazstvo, no musíme na ňom stavať a ďalej sa zlepšovať."



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 1 1 0 0 0 5:2 3



2. Nemecko 1 1 0 0 0 6:4 3



Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0



Kazachstan 0 0 0 0 0 0:0 0



Francúzsko 0 0 0 0 0 0:0 0



Poľsko 0 0 0 0 0 0:0 0



7. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 4:6 0



8. USA 1 0 0 0 1 2:5 0



Ostrava 11. mája (TASR) - Švédski hokejisti vstúpili víťazne do B-skupiny 78. MS, keď v šlágri ostravskej skupiny zdolali USA 5:2. Severania v úvodnej polovici dominovali a vypracovali si dvojgólový náskok, no zámorskí hráči sa dokázali dotiahnuť a "tri korunky" zariadili vyšší rozdiel až dvoma gólmi do prázdnej bránky.Američania nastúpia na druhý zápas v sobotu opäť vo večernom termíne proti Nemcom, ktorí na úvod B-skupiny zdolali Slovensko 6:4. Švédi sa o 24 hodín neskôr stretnú s Poľskom.V úvode šlágra prvého dňa MS v Ostrave mali menší tlak zámorskí hokejisti, no do vedenia išli ich súperi. Eriksson Ek počas avizovanej presilovky vystrelil spoza obrancu a brankár Lyon nedokázal zareagovať na jemný teč. Krúživý pohyb celej švédskej päťky v útočnom pásme robil hráčom USA veľké problémy a viackrát sa stalo, že si nedokázali prebrať hráčov, z čoho prišli ďalšie dobré šance "troch koruniek". Američania sa po úvodnom nápore len ťažko dostávali do príležitostí. USA odštartovali lepšie aj do druhého dejstva a Jones trafil žŕdku Gustavssonovej bránky. Ich tlak však trval znova len chvíľku a taktovku prebrali Švédi, ktorí roztočili kolotoč v útočnom pásme a v 24. minúte pridal druhý gól spomedzi kruhov úplne voľný Raymond. Chvíľu na to trafil M. Johansson žŕdku. Američania premiešali zostavu a nakopla ich presilovka po prísnom vylúčení L. Johanssona. V 33. minúte znížil strelou príklepom z vrcholu kruhu Werenski. Švédom vrátil dvojgólové vedenia v 37. minúte M. Johanssen, no krátko po druhej prestávke upravil na 2:3 z pohľadu USA Nelson, ktorého našiel medzi kruhmi Gaudreau. Švédi v závere bránili tesný náskok, no mohli oň prísť po faule Erikssona Eka necelé tri minúty pred koncom. Američania to skúsili 6 na 4, ale inkasovali dva góly do prázdnej bránky. Prvý dal Hedman a druhý Eriksson Ek, ktorý nazbieral tri body (2+1).