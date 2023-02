Švédsko zvažuje kandidatúru na ZOH 2030

Štokholm 8. februára (TASR) - Švédsko uvažuje o kandidatúre na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2030. Severská krajina sa uchádzala aj o zimné hry v roku 2026, no prehrala s talianskymi Milánom a Cortinou d'Ampezzo.



Švédsky olympijský výbor o tom informoval v stredu. V hre o ZOH 2030 je momentálne iba Salt Lake City, no aj americké mesto nedávno vyjadrilo záujem skôr o hry v roku 2034, keďže letná edícia sa v roku 2028 odohrá v Los Angeles. Švédsko v najbližších mesiacoch vypracuje predbežnú štúdiu, aby zistilo, či existuje potenciál na úspešný uchádzačský proces. "Dúfajme, že to povedie ku kandidatúre a potom k olympiáde a paralympiáde vo Švédsku," uviedol šéf výboru Anders Larsson.



Medzinárodný olympijský výbor mal pôvodne oznámiť organizátora už tento rok, no celý proces posunul na 2024 z dôvodu problémov spôsobených s klimatickými zmenami.



O ZOH 2030 sa uchádzalo Sapporo, no po škandále okolo tokijských hier 2020 svoju kandidatúru pozastavilo. Vancouver či Barcelona so Zaragozou sa z procesu stiahli. Švédsko chcelo o tri roky usporiadať športový sviatok v Štokholme a Are. Informovala agentúra AFP.