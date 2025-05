Švédsko zvíťazilo nad Rakúskom 4:2, Švédi otočili za 12 sekúnd

A-skupina MS:



Švédsko - Rakúsko 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 34. Zibanejad (Gustafsson, Johansson), 58. Brodin (Raymond, Lindholm), 58. Zibanejad (Andersson), 59. Wennberg (Backlund, Lindholm) - 26. Baumgartner (Raffl, Rohrer), 53. Kasper (Schnetzer). Rozhodcovia: Hribik (ČR), MacFarlane (USA) – Schlegel (Švaj.), Zunde (Lot.), vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 12.530 divákov.



Švédsko: Ersson - Andersson, Pettersson, Larsson, Brodin, Gustafsson, Edvinsson - Raymond, Carlsson, Johansson - Zibanejad, Wennberg, Forsberg - Lindholm, Backlund, Heineman - Frodén, Lundeström, Bengtsson



Rakúsko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeld - Schneider, Kasper, Zwerger - Rohrer, Baumgartner, Raffl - Lebler, Haudum, Huber - Thaler, Achermann, Kainz

Štokholm 10. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zaznamenali druhý triumf na domácich majstrovstvách sveta. V sobotnom súboji v štokholmskej A-skupine zdolali Rakúsko 4:2 a so šiestimi bodmi sú na čele tabuľky. Rakúšania siahali na tri body, v 58. minúte viedli o gól, no „tri korunky“ otočili duel vo svoj prospech v priebehu 12 sekúnd.Oba tímy majú k dispozícii deň voľna. Švédov v pondelok o 20.20 h čaká severské derby s Fínskom, Rakúšania v rovnaký deň odohrajú duel so Slovenskom (16.20).Rakúšania nadväzovali od úvodu na piatkový výkon z duelu proti Fínsku. Ďalšieho súpera zo severu Európy nepúšťali do ofenzívneho tlaku, Švédi neboli takí dominantní ako proti Slovákom. Ich vlažný výkon vyústil v 26. minúte do inkasovaného gólu z hokejky Baumgartnera. Ten využil prečíslenie dvoch proti jednému po tom, čo Raffl skúsene strelou na betón orazil puk pre svojho spoluhráča. Rakúšania však darovali v ďalšom priebehu prostrednej časti domácemu výberu dve presilové hry a v 34. minúte vyrovnal Zibanejad. Rakúšania si opäť vypracovali náskok zásluhou Kaspera, no po dvoch dobrých výkonoch s favoritmi nemajú ani bod. V priebehu 12 sekúnd totiž domáci vývoj otočili, keď sa presadili Brodin a druhýkrát v stretnutí Zibanejad. Do prázdnej bránky spečatil Wennberg na konečných 4:2.hlasy po zápase /zdroj: IIHF/Mika Zibanejad, útočník Švédska a autor dvoch gólov:Lucas Raymond, útočník Švédska:Lukas Haudum, útočník Rakúska: