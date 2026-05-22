Švédsko zvíťazilo nad Talianskom 3:0 v „slovenskej“ B-skupine
Po piatich zápasoch majú na konte deväť bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Taliani sú aj po piatich zápasoch bez bodu.
Fribourg 22. mája (TASR) - Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita víťazstvom nad Talianskom 3:0 v piatkovom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. Po piatich zápasoch majú na konte deväť bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Taliani sú aj po piatich zápasoch bez bodu. Švédi neinkasovali gól v druhom zápase po sebe, po Arvidovi Söderblomovi si čisté konto udržal aj Magnus Hellberg. Švédi mali hru pod kontrolou po celý zápas, súpera prestrieľali 34:12.
Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.
Švédi nastúpia na ďalší zápas v sobotu 23. mája od 20.20 h proti Nórsku, Taliani budú hrať v nedeľu od 16.20 s Dánskom.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Švédsko - Taliansko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly: 10. Grundström (Brännström, Jack Berglund), 20. Stenberg (Björck, Raymond), 29. Stenberg (Björck, Raymond). Rozhodcovia: Tscherrig (Švajč.) Hronský – Durmis (obaja Kan.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5091 divákov.
Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, De La Rose, Karlsson – Frondell, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Asplund
Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – De Luca, Misley, Segafredo.
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14
2. Slovensko 4 3 1 0 0 16:7 11
3. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
4. Švédsko 5 3 0 0 2 21:11 9
-------------------------------
5. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7
6. Slovinsko 5 0 1 1 3 8:20 3
7. Dánsko 4 0 0 0 4 5:20 0
8. Taliansko 5 0 0 0 5 2:20 0
