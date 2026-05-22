Sobota 23. máj 2026
Švédsko zvíťazilo nad Talianskom 3:0 v „slovenskej“ B-skupine

Na snímke hráč Švédska Ivar Stenberg (tretí sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v piatok 22. mája 2026. Foto: TASR/AP

Po piatich zápasoch majú na konte deväť bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Taliani sú aj po piatich zápasoch bez bodu.

Autor TASR
Fribourg 22. mája (TASR) - Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita víťazstvom nad Talianskom 3:0 v piatkovom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. Po piatich zápasoch majú na konte deväť bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Taliani sú aj po piatich zápasoch bez bodu. Švédi neinkasovali gól v druhom zápase po sebe, po Arvidovi Söderblomovi si čisté konto udržal aj Magnus Hellberg. Švédi mali hru pod kontrolou po celý zápas, súpera prestrieľali 34:12.

Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.

Švédi nastúpia na ďalší zápas v sobotu 23. mája od 20.20 h proti Nórsku, Taliani budú hrať v nedeľu od 16.20 s Dánskom.



MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Švédsko - Taliansko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Góly: 10. Grundström (Brännström, Jack Berglund), 20. Stenberg (Björck, Raymond), 29. Stenberg (Björck, Raymond). Rozhodcovia: Tscherrig (Švajč.) Hronský – Durmis (obaja Kan.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5091 divákov.



Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, De La Rose, Karlsson – Frondell, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Asplund

Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – De Luca, Misley, Segafredo.



tabuľka B-skupiny:

1. Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14

2. Slovensko 4 3 1 0 0 16:7 11

3. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10

4. Švédsko 5 3 0 0 2 21:11 9

-------------------------------

5. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7

6. Slovinsko 5 0 1 1 3 8:20 3

7. Dánsko 4 0 0 0 4 5:20 0

8. Taliansko 5 0 0 0 5 2:20 0



/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
