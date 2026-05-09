< sekcia Šport
Švédsko zvíťazilo v zápase s Švajčiarskom 3:0
V nedeľu sú na programe ešte zápasy Fínsko - Švédsko a Švajčiarsko - Česko.
Autor TASR
Ängelholm 9. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zdolali v sobotnom zápase na Švédskych hokejových hrách v Ängelholme výber Česka 3:2. Napravili si tak chuť po prehre so Švajčiarskom 4:5 pp v prvom zápase. Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3:1 proti Švédom.
V ďalšom zápase zdolali Švédi 3:0 Švajčiarov. V nedeľu sú na programe ešte zápasy Fínsko - Švédsko a Švajčiarsko - Česko.
V ďalšom zápase zdolali Švédi 3:0 Švajčiarov. V nedeľu sú na programe ešte zápasy Fínsko - Švédsko a Švajčiarsko - Česko.
Švédske hokejové hry /Ängelholm, Švéd./:
Švédsko - Švajčiarsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 13. Johansson (Karlsson, Ekman-Larsson), 37. Johansson (Ekman-Larsson, Raymond), 60. de La Rose
Fínsko – Česko 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. Lehtonen (Hämeenaho) – 30. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (Voženílek)
Švédsko - Švajčiarsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 13. Johansson (Karlsson, Ekman-Larsson), 37. Johansson (Ekman-Larsson, Raymond), 60. de La Rose
Fínsko – Česko 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. Lehtonen (Hämeenaho) – 30. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (Voženílek)