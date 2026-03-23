Švédsky atlét A. Duplantis zloží hymnu pre prvý ročník ultimátnych MS

Švédsky atlét Armand Duplantis sa teší po zisku zlatej medaily v skoku o žrdi na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni v sobotu 21. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Štokholm 23. marca (TASR) - Švédsky atlét Armand Duplantis zloží hymnu pre prvý ročník ultimátnych majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia 11. až 13. septembra v Budapešti. Fenomenálny žrdkár sa vo voľnom čase venuje hudbe a jeho prvá skladba z februára minulého roka vo Švédsku uspela.

Vždy sa snažím posúvať hranice vo všetkom, čo robím, či už je to na dráhe v skoku o žrdi, alebo v nahrávacom štúdiu,“ vyjadril sa Duplantis, ktorý nedávno na domácom mítingu v Uppsale zlepšil svoj svetový rekord na 631 cm. „Táto udalosť ma veľmi nadchla. Spája moje spoločné vášne a teším sa, že svetu predstavím hymnu, ktorá vystihuje toto podujatie,“ dodal 26-ročný „Mondo“.

Vedeli sme, že chceme vytvoriť hymnu pre Ultimate Championship, ktorá by skutočne odrážala energiu, vzrušenie a tón tohto úplne nového šampionátu. Náš kreatívny tím sa veľmi teší na spoluprácu s ním,“ uviedol pre stránku Svetovej atletiky jej prezident Sebastian Coe.

Ultimátne MS by mali transformovať atletický kalendár. Budú sa konať každé dva roky s účasťou ôsmich, respektíve 16 najlepších atlétov v jednotlivých disciplínach. Prvý ročník sa uskutoční v Budapešti, dejisku MS 2023. Každý z víťazov získa prémiu 150-tisíc amerických dolárov.
