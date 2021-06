Švédsky brankár Fasth ukončil kariéru

Štokholm 8. júna (TASR) - Švédsky hokejový brankár Viktor Fasth ukončil vo veku 38 rokov aktívnu kariéru. Jej vrcholmi boli titul majstra sveta z roku 2017 či viacero individuálnych ocenení z MS 2011 na Slovensku.



"Moje srdce už chce viac než telo. Cítim, že je správny čas skončiť," povedal Fasth pre švédsky portál smp.se. Posledný zápas jeho kariéry je duel s Veľkou Britániou (4:1) v základnej skupine MS 2021.



Švédsko reprezentoval na piatich MS a aj na ZOH 2018. Okrem zlatej medaily má zo svetového šampionátu aj striebornú, keď vo finále MS 2011 v Bratislave jeho tím podľahol Fínsku 1:6. Fastha vyhlásili za najužitočnejšieho hráča turnaja, získal aj cenu pre najlepšieho brankára a dostal sa aj do All Star tímu. V zbierke úspechov má aj dva tituly z najvyššej švédskej súťaže. Do NHL ho nedraftovali, napriek tomu v nej v rokoch 2013 až 2015 odchytal 63 zápasov za Anaheim Ducks a Edmonton Oilers.