Švédsky hokejista Hagelin ukončil kariéru vo veku 35 rokov

New York 31. augusta (TASR) - Švédsky hokejista Carl Hagelin ukončil kariéru vo veku 35 rokov. Hlavným dôvodom jeho rozhodnutia je zranenie ľavého oka, pre ktoré nehral už vyše roka a pol.



Skúsený krídelník sa zranil 1. marca 2022, keď inkasoval úder hokejkou počas tréningu so spoluhráčmi z Washingtonu Capitals. Okamžite podstúpil operáciu, no vedenie klubu sa obávalo, že vážne zranenie môže ovplyvniť kvalitu jeho života mimo hokeja. Hagelin okrem toho podstúpil vlani v októbri a vo februári dve operácie ľavého bedra.



"Nanešťastie, zranenie môjho oka je príliš vážne na to, aby som mohol hrať hru, ktorú milujem. Chcem sa poďakovať úžasným spoluhráčom, doktorom a ďalším ľuďom, ktorých som stretol a hral som s nimi počas tých rokov," uviedol na sociálnej sieti.



Hagelina si do NHL vybrali v roku 2007 zo 168. miesta New York Rangers. Do profiligy prenikol o štyri roky neskôr a v klube strávil štyri sezóny. Následne odišiel do Anaheimu a Pittsburghu, s ktorým vyhral Stanelyho pohár v rokoch 2016 a 2017. Po krátkej zastávke v Los Angeles odišiel do Washingtonu, kde nakoniec ukončil kariéru. V základnej časti NHL odohral dokopy 713 zápasov a nazbieral 296 bodov (110+186), v 141 dueloch play off pridal 22 gólov a 28 asistencií.