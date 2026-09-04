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Švédsky krídelník Bilalović je novou posilou Žiliny

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bilalovič strávil uplynulé tri sezóny vo farbách IFK Värnamo, kde zbieral skúsenosti v najvyššej švédskej súťaži.

Autor TASR
Žilina 4. septembra (TASR) - Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina posilnilo svoje rady o 21-ročného švédskeho krídelníka Kenana Bilalovića. Pod Dubeň prichádza zo škótskeho Aberdeenu. Hráč s bosnianskymi koreňmi bude v žlto-zelenom drese pôsobiť formou hosťovania minimálne do konca tejto sezóny, pričom MŠK disponuje aj opciou na jeho trvalý prestup. Informovala o tom oficiálna webová stránka Žiliny.

Bilalovič strávil uplynulé tri sezóny vo farbách IFK Värnamo, kde zbieral skúsenosti v najvyššej švédskej súťaži. Súčasťou jeho futbalovej cesty bolo aj hosťovanie v Skövde AIK, odkiaľ sa následne odrazil k prestupu do škótskeho Aberdeenu. Na pôsobenie v Žiline sa teší. „Štvrtok bol v dôsledku cestovania dosť dlhý, no dnes som už v Žiline, mám za sebou všetky formality a stihol som aj časť tréningu. Som plný očakávania a teším sa na to, keď všetkých spoznám lepšie," uviedol pre klubový web.

K prvým rozhovorom so zástupcami Žiliny prišlo približne pred tromi týždňami. „Predstavili mi svoje plány a potom už všetko išlo veľmi rýchlo. Mal som z toho dobrý pocit, preto som dnes tu. Viem, ako dokáže Žilina rozvíjať mladých hráčov, a verím, že to môže fungovať aj v mojom prípade. Zaujal ma aj herný štýl tímu. Pozeral som niekoľko posledných zápasov a páčilo sa mi, že mužstvo chce dominovať a hrať aktívne. Myslím si, že práve taký futbal mi vyhovuje."
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