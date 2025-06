Švédsky mladík Bardghji zamieri z Kodane do FC Barcelona

Barcelona 24. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa dohodol na angažovaní 19-ročného švédskeho krídelníka Roonyho Bardghjiho z FC Kodaň. Informoval o tom taliansky futbalový novinár Fabrizio Romano, podľa ktorého už došlo k ústnej dohode, ktorú čoskoro potvrdí podpis zmluvy.



Bardghji nedávno odmietol presun do Tottenhamu a uviedol, že odmalička sníval o pôsobení v FC Barcelona. Vo svojom novom klube by mal podpísať dlhodobú zmluvu. Do FC Kodaň prišiel ako 15-ročný a hoci jeho rozvoj poznačilo zranenie kolena, napokon spravil výrazný výkonnostný progres. Aj po angažovaní Bardghjiho má Barcelona naďalej záujem o 22-ročného útočníka Nica Williamsa z Athletica Bilbao, no podľa Romana klub pravdepodobne utlmí svoju snahu o získanie 16-ročného Cardosa Valeru z FC Porto.