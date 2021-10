Švédsky obranca Gustafsson sa vracia na rok do Chicaga

Chicago 11. októbra (TASR) - Švédsky hokejový obranca Erik Gustafsson podpísal ročný kontrakt s klubom Chicago Blackhawks v hodnote 800-tisíc dolárov. Práve v organizácii "čiernych jastrabov" strávil prevažnú časť doterajšej kariéry. Klub informoval o staronovej akvizícii na oficiálnej stránke.



Blackhawks draftovali Gustafssona v roku 2012, debut v NHL absolvoval v ročníku 2015/2016. Klub ho v sezóne 2019/2020 vymenil do Calgary. Minulý ročník 2020/2021 začal vo farbách Philadelphie, neskôr zamieril do Montrealu, s ktorým si zahral vo finále. V NHL doteraz odohral celkovo 281 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 30 gólov, 109 asistencií a 73 trestných minút a 1 mínusový bod v hodnotení +/-. V roku 2018 triumfoval so švédskym tímom na MS v Dánsku.