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Švédsky pár Öbergová, Ponsiluoma očakáva prírastok do rodiny

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Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Tridsaťročná Öbergová získala na tohtoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo svoju štvrtú medailu pod piatimi kruhmi, švédskej ženskej štafete pomohla k striebru.

Autor TASR
Štokholm 22. júla (TASR) - Švédsky biatlonový pár Hanna Öbergová, Martin Ponsiluoma oznámil, že očakáva svoje prvé dieťa. Dvojica zatiaľ neprezradila, aký to bude mať vplyv na ich ďalšiu kariéru.

Tridsaťročná Öbergová získala na tohtoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo svoju štvrtú medailu pod piatimi kruhmi, švédskej ženskej štafete pomohla k striebru. Na konte má aj dva najcennejšie kovy, v Pekingu 2022 bola členkou víťaznej ženskej štafety, štyri roky predtým v Pjongčangu triumfovala vo vytrvalostných pretekoch. Rovnako starý Ponsiluoma sa tento rok dočkal svojho prvého zlata z najväčšieho športového sviatku, keď uspel v stíhacích pretekoch, v zbierke má aj striebro z Pekingu z pretekov s hromadným štartom a bronz z tohtoročnej štafety mužov. „Máme pre vás novinku. Nadchádzajúca sezóna prinesie nové výzvy,“ zverejnila dvojica podľa Sweden Herald.
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