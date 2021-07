Švédsky útočník Isak predĺžil zmluvu s Realom Sociedad San Sebastian

Madrid 1. júla (TASR) - Švédsky futbalový útočník Alexander Isak predĺžil zmluvu so španielskym klubom Real Sociedad San Sebastian do konca sezóny 2025/2026.



"Predošlá zmluva 21-ročného hráča končila v roku 2024," informoval internetový portál transfermarkt.de.



Isak, ktorý pomohol Švédsku k postupu do osemfinále ME 2020, strelil v minulej sezóne La Ligy 17 gólov.