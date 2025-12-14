< sekcia Šport
SVET ŠPORTU SMÚTI: Zomrel štvornásobný víťaz Stanley Cupu
Rousseau bol pevnou súčasťou Canadiens v najslávnejšom období klubu.
Autor TASR
Montreal 14. decembra (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel bývalý kanadský hokejový útočník Bobby Rousseau, ktorý v rokoch 1965-69 získal v drese Montrealu Canadiens štyrikrát Stanleyho pohár. Niekoľko rokov bojoval s Alzheimerovou chorobou.
Rousseau bol pevnou súčasťou Canadiens v najslávnejšom období klubu. V roku 1962 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika roka, bol zmámy ako rýchly korčuliar a kreatívny hráč s tvrdou strelou.
V NHL odohral 942 zápasov v základnej časti, prvých 643 za Montreal (1960-70), potom 63 za Minnesotu North Stars (1970-71) a napokon nastúpil na 236 duelov za New York Rangers (1971-74). V priebehu 15 sezón zaznamenal 703 bodov za 245 gólov a 458 asistencií.
Najpamätnejší zápas odohral 1. februára 1964, keď strelil v domácom zápase s Detroitom Red Wings päť gólov a prispel k víťazstvu 9:3. Rousseau je jedným z deviatich Kanaďanov, ktorí strelili minimálne päť gólov v jednom zápase NHL.
