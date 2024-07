Svetová atletika prisľúbila väčšiu podporu ukrajinským športovcom

Kyjev 1. júla (TASR) - Vedenie Svetovej atletiky (WA) prisľúbilo ďalšiu finančnú podporu ukrajinským športovcom v reakcii na vojnu v ich krajine. Šéf WA Sebastian Coe to uviedol po stretnutí s prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve.



Dvojnásobný britský olympijský víťaz a prvý muž WA sa zaviazal pokračovať vo finančnej podpore ukrajinských atlétov prostredníctvom špeciálneho fondu, ktorý zriadila atletika, a zabezpečiť, aby mohli pokračovať v tréningu, kvalifikovať sa na podujatia a zúčastňovať sa na nich. "Bolo pre mňa dôležité, aby som tu bol tento víkend na ich národnom šampionáte pred OH v Paríži," povedal Coe, ktorý sa zúčastnil na sobotňajšej ukrajinskej kvalifikácii v Ľvove.



Svetová atletika bude tiež spolupracovať s kyjevskou vládou a lobovať u medzinárodného spoločenstva, aby pomohlo finančne podporiť rekonštrukciu športových zariadení zničených počas vojny. "Hlboko ma dojala odolnosť a odhodlanie atlétov. Keď sme prišli na štadión, ozvala sa siréna leteckého poplachu a odložila štart na 200 metrov. To je drsné a zároveň triezva realita. Sú to výzvy, ktorým športovci čelia deň čo deň," uviedol Coe podľa agentúry DPA.



Ukrajinský prezident ocenil rozhodnutie Svetovej atletiky vylúčiť všetky ruských a bieloruských športovcov z účasti na medzinárodných súťažiach. Napriek odporúčaniu Medzinárodného olympijského výboru (MOV), aby sa títo športovci mohli vrátiť do medzinárodných súťaží ako neutrálni športovci, svetová atletická federácia trvala na svojom odmietavom stanovisku. "Ďakujem vám za vaše rázne kroky a rozhodnutia. Rusko musí cítiť, že jeho teroristická vojna spôsobí, že sa k jeho športovcom bude zaobchádzať zodpovedajúcim spôsobom. A že cena za túto vojnu je veľmi vysoká."



Coe tiež pozval Zelenského, aby sa zúčastnil na atletických súťažiach na OH v Paríži ako jeho osobný hosť.