Svetová rekordérka Chepngetichová dostala trojročný zákaz činnosti

Chepngetichová zabehla pred rokom v Chicagu čas 2:09:56 h a historické maximum v maratóne prekonala o viac ako dve minúty.

Nairobi 23. októbra (TASR) - Kenská atlétka a držiteľka svetového rekordu v maratóne Ruth Chepngetichová dostala trest zákazu činnosti na tri roky. Tridsaťjedenročná bežkyňa mala ešte v marci pozitívny dopingový test na zakázané diuretikum hydrochlorothiazid. V júli ju provizórne suspendovali.

Chepngetichová zabehla pred rokom v Chicagu čas 2:09:56 h a historické maximum v maratóne prekonala o viac ako dve minúty. Jednotka integrity atletiky (AIU) uviedla, že všetky jej časy spred 14. marca zostávajú v platnosti. Informovala AP.
