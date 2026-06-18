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Svetová šípkarská elita bude prvýkrát v SR, Šulc: Jedinečná atmosféra
Po minuloročnej úspešnej exhibícii dostane Bratislava možnosť preukázať, či sa najlepší hráči šípok budú pravidelne stretávať na Slovensku aj v ďalších rokoch.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - V priestoroch bratislavskej Incheba Expo arény sa od piatka 19. júna do nedele 21. júna historicky prvýkrát súťažne stretne svetová šípkarská elita. Hlavné mesto Slovenska bude deviatou zastávkou v rámci tohtoročného kalendára podujatí European Tour pod hlavičkou organizácie Profesionálnej šípkarskej korporácie (PDC). Priestor na turnaji Slovak Darts Open dostane aj kvarteto slovenských šípkarov, pre ktorých to bude tiež prvý stret s najlepšími hráčmi sveta.
Po minuloročnej úspešnej exhibícii dostane Bratislava možnosť preukázať, či sa najlepší hráči šípok budú pravidelne stretávať na Slovensku aj v ďalších rokoch. „Minuloročná exhibícia bola mimoriadne vydarená, tam prebehol prvý kontakt s PDC a s hráčmi. Vďaka tomu sa mi ozvala PDC Europe, ktorá zastrešuje sériu European Tour. Pozvali ma do Mníchova, kde sa začali rokovania a mali sme možno aj šťastie, že od tohto roku rozšírili počet podujatí zo 14 na 15. To, čo sa zdalo pred pár rokmi neuveriteľné, že takýto prestížny turnaj by mohol byť na Slovensku, sa nakoniec podarilo. Sme jedna z ôsmich krajín v Európe, kde sa podujatie tejto série koná, lebo veľa z tých turnajov je v Nemecku, takže je to veľký rešpekt pre Slovensko. Ja som za to rád a hlavne, mojím cieľom je propagácia tohto športu a posúvanie našich najlepších hráčov vpred, a toto je úžasná možnosť. Je to veľká vec, mám okolo seba veľký tím. Prvýkrát je to vždy náročné, lebo veľa vecí sa učíme za pochodu. Pevne verím, že to zvládneme,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii promotér Slovak Darts Open František Šulc.
Celkovo sa na Slovak Darts Open predstaví 48 šípkarov. Už dlhšiu dobu je známe, že z tých najlepších bude absentovať len anglické duo Luke Littler a Luke Humphries, nedávni víťazi majstrovstiev sveta tímov. Nasadenou jednotkou by mal byť Holanďan Gian van Veen, na čele priebežného poradia European Tour je pred bratislavskou zastávkou Angličan Ross Smith. „"Tento šport má jedinečnú atmosféru, ľudia chodia v kostýmoch, celý zápas spievajú, takže popri športových výkonoch je v hľadisku úžasná párty. Na minuloročnej exhibícii bolo veľa ľudí, ktorí išli prvýkrát na takéto podujatie a mal som veľa ohlasov, že atmosféra bola úžasná. To je tá najväčšia pozvánka pre ľudí, ktorí na takomto podujatí ešte neboli, lebo som si istý, že ak ho zažijú, tak sa budú na takéto podujatia vracať",“ doplnil Šulc.
Chýbať nebudú ani domáci hráči, vo štvrtok 18. júna sa ešte pred začiatkom samotného turnaja uskutoční kvalifikácia o zostávajúce štyri miesta v pavúku Slovak Darts Open, ktoré sú garantované PDC. Pre držiteľov voľných kariet to bude zároveň premiérová účasť na podujatí takéhoto rangu. „Pred kvalifikáciou som trochu nervózny, ale inak to je v poriadku, mám sa fajn. Celú kariéru mám ešte pred sebou, ale keby sa kvalifikujem do hlavnej fázy, tak by som si splnil svoj cieľ pre túto sezónu,“ vyjadril sa talentovaný slovenský šípkar Martin Homola. V Bratislave sa predstaví aj najznámejší český hráč Karel Sedláček: „Tu na Slovensku budem hrať prakticky ako doma. Verím, že slovenskí fanúšikovia to potiahnu so mnou. Viem, že možno bude problém, keď sa stretnem s nejakým miestnym borcom, ale Slovensko milujem. Som šťastný, že môžem byť na tomto prvom podujatí tu na Slovensku.“
Účastníci Slovak Darts Open si celkovo medzi sebou rozdelia približne 266-tisíc eur, víťaz zinkasuje viac ako 40-tisíc eur. Okrem finančných odmien sa dlhodobo bojuje o účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy (22. - 25. októbra) v nemeckom Dortmunde. Na premiérové podujatie tohto formátu na Slovensku sa teší aj Philip Brzezinski, vedúci športovej a zábavnej zložky a moderátor ceremoniálov PDC Europe: „Prvýkrát som na Slovensku a v Bratislave, je to veľmi pekné mesto. Je tu pekné počasie, aj keď budeme tri dni zavretí v interiéri a veľa slnečného svetla neuvidíme. Vždy je to vzrušujúce, keď prídeme na nové miesto. To je aj zámer European Tour, rozšíriť šípky po celej Európe. Takže vždy, keď pridáme nové miesto do kalendára, nesie to so sebou veľa nadšenia a pozitívnej energie. Má to tak veľa hráčov, ale špeciálne Michael van Gerwen, že vždy, keď prídeme niekde prvýkrát, tak chce byť prvým hráčom, ktorý turnaj v tej krajine vyhrá. A všetci sem prichádzajú s týmto cieľom. Neviem sa dočkať toho, akú atmosféru vytvoria Slováci, lebo je to vždy zaujímavé sledovať, keďže v každej krajine je atmosféra trochu iná.“
Po minuloročnej úspešnej exhibícii dostane Bratislava možnosť preukázať, či sa najlepší hráči šípok budú pravidelne stretávať na Slovensku aj v ďalších rokoch. „Minuloročná exhibícia bola mimoriadne vydarená, tam prebehol prvý kontakt s PDC a s hráčmi. Vďaka tomu sa mi ozvala PDC Europe, ktorá zastrešuje sériu European Tour. Pozvali ma do Mníchova, kde sa začali rokovania a mali sme možno aj šťastie, že od tohto roku rozšírili počet podujatí zo 14 na 15. To, čo sa zdalo pred pár rokmi neuveriteľné, že takýto prestížny turnaj by mohol byť na Slovensku, sa nakoniec podarilo. Sme jedna z ôsmich krajín v Európe, kde sa podujatie tejto série koná, lebo veľa z tých turnajov je v Nemecku, takže je to veľký rešpekt pre Slovensko. Ja som za to rád a hlavne, mojím cieľom je propagácia tohto športu a posúvanie našich najlepších hráčov vpred, a toto je úžasná možnosť. Je to veľká vec, mám okolo seba veľký tím. Prvýkrát je to vždy náročné, lebo veľa vecí sa učíme za pochodu. Pevne verím, že to zvládneme,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii promotér Slovak Darts Open František Šulc.
Celkovo sa na Slovak Darts Open predstaví 48 šípkarov. Už dlhšiu dobu je známe, že z tých najlepších bude absentovať len anglické duo Luke Littler a Luke Humphries, nedávni víťazi majstrovstiev sveta tímov. Nasadenou jednotkou by mal byť Holanďan Gian van Veen, na čele priebežného poradia European Tour je pred bratislavskou zastávkou Angličan Ross Smith. „"Tento šport má jedinečnú atmosféru, ľudia chodia v kostýmoch, celý zápas spievajú, takže popri športových výkonoch je v hľadisku úžasná párty. Na minuloročnej exhibícii bolo veľa ľudí, ktorí išli prvýkrát na takéto podujatie a mal som veľa ohlasov, že atmosféra bola úžasná. To je tá najväčšia pozvánka pre ľudí, ktorí na takomto podujatí ešte neboli, lebo som si istý, že ak ho zažijú, tak sa budú na takéto podujatia vracať",“ doplnil Šulc.
Chýbať nebudú ani domáci hráči, vo štvrtok 18. júna sa ešte pred začiatkom samotného turnaja uskutoční kvalifikácia o zostávajúce štyri miesta v pavúku Slovak Darts Open, ktoré sú garantované PDC. Pre držiteľov voľných kariet to bude zároveň premiérová účasť na podujatí takéhoto rangu. „Pred kvalifikáciou som trochu nervózny, ale inak to je v poriadku, mám sa fajn. Celú kariéru mám ešte pred sebou, ale keby sa kvalifikujem do hlavnej fázy, tak by som si splnil svoj cieľ pre túto sezónu,“ vyjadril sa talentovaný slovenský šípkar Martin Homola. V Bratislave sa predstaví aj najznámejší český hráč Karel Sedláček: „Tu na Slovensku budem hrať prakticky ako doma. Verím, že slovenskí fanúšikovia to potiahnu so mnou. Viem, že možno bude problém, keď sa stretnem s nejakým miestnym borcom, ale Slovensko milujem. Som šťastný, že môžem byť na tomto prvom podujatí tu na Slovensku.“
Účastníci Slovak Darts Open si celkovo medzi sebou rozdelia približne 266-tisíc eur, víťaz zinkasuje viac ako 40-tisíc eur. Okrem finančných odmien sa dlhodobo bojuje o účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy (22. - 25. októbra) v nemeckom Dortmunde. Na premiérové podujatie tohto formátu na Slovensku sa teší aj Philip Brzezinski, vedúci športovej a zábavnej zložky a moderátor ceremoniálov PDC Europe: „Prvýkrát som na Slovensku a v Bratislave, je to veľmi pekné mesto. Je tu pekné počasie, aj keď budeme tri dni zavretí v interiéri a veľa slnečného svetla neuvidíme. Vždy je to vzrušujúce, keď prídeme na nové miesto. To je aj zámer European Tour, rozšíriť šípky po celej Európe. Takže vždy, keď pridáme nové miesto do kalendára, nesie to so sebou veľa nadšenia a pozitívnej energie. Má to tak veľa hráčov, ale špeciálne Michael van Gerwen, že vždy, keď prídeme niekde prvýkrát, tak chce byť prvým hráčom, ktorý turnaj v tej krajine vyhrá. A všetci sem prichádzajú s týmto cieľom. Neviem sa dočkať toho, akú atmosféru vytvoria Slováci, lebo je to vždy zaujímavé sledovať, keďže v každej krajine je atmosféra trochu iná.“