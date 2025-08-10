< sekcia Šport
Svetové hry: Chochlíková získala bronz v thajskom boxe
Slovensko má po nedeli v Čcheng-tu bilanciu jedna strieborná medaila, ktorú získala orientačná bežkyňa Romana Švecová, a jeden bronzový kov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čcheng-tu 10. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek Chochlíková získala bronzovú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. V nedeľňajšom zápase o tretie miesto v kategórii do 54 kg zdolala maďarskú reprezentantku Annu Székelyovú.
Úradujúca dvojnásobná majsterka sveta v tejto kategórii vyhrala na body 29:28. Chochlíková tak získala tretiu medailu na Svetových hrách, pred troma rokmi v Birminghame vybojovala zlato vo váhe do 51 kg, v roku 2017 vo Vroclave získala striebro v kickboxe.
„Zápas o 3. miesto bol pre mňa paradoxne psychicky najľahší. Pred štvrťfinále som mala veľké stresy, keďže som chcela byť v bojoch o medailu. V semifinále som zasa nastupovala proti úradujúcej majsterke sveta, ktorá je veľmi šikovná. Mala som síce dobrú taktiku, ale veľa zohrala aj tá nešťastná prilba. Na súboj o bronz sme ju dopilovali. Maďarka ma však prekvapila, čakala som, že to bude o čosi ľahšie. Napokon som vyhrala a to sa počíta,“ povedala pre olympic.sk.
Osud súboja s Maďarkou Székelyovou bol až do poslednej sekundy otvorený. Súperky bojovali, snažili sa byť aktívne. Po prvých dvoch kolách bol stav 19:19 a všetko bolo otvorené. „V treťom kole sa musíte biť, ukázať srdiečko. Aj ja som musela ísť nadoraz. Nechcela som prehrať, musela som bojovať. Bojovné srdce rozhodlo,“ popisovala úspešná bojovníčka.
Po záverečnom údere bubna, ktorý oznámil koniec duelu, zdvihla členka VŠC Dukla Banská Bystrica víťazne ruky nad hlavou: „Môj tréner si bol istý výhrou, ja som nevedela, ako to dopadlo. Dobre to pôsobí, keď po boji zdvihnete víťazne ruky. Neviem, či to vplýva aj na rozhodcov. Ja sa však cítim lepšie, ak zdvihnem ruku hore.“
Po zopár sekundách po skončení boja sa obe súperky postavili do stredu ringu a v ňom pri ringovom rozhodcovi čakali na konečný verdikt. Arbiter zdvihol pravú ruku, za ktorú držal slovenskú reprezentantku. „Vedela som verdikt už trocha skôr, možno o dve, tri sekundy. Pozerala som na rozhodcu, ktorý hlavnému ukazoval, ako to dopadlo. Pocítila som obrovskú úľavu. Pred odchodom som hovorila, že nemám očakávania od týchto Svetových hier. Nechcela som si pripustiť tlak na seba. Teraz prišiel bronz a som spokojná,“ uviedla Tadlánek Chochlíková, ktorá priznala, že po semifinálovej prehre sa necítila fyzicky najlepšie. „V tomto stave by som inde asi nenastúpila na zápas. Telo je riadne dobité. Nie je jeho časť, ktorá ma nebolí. Toto sú však Svetové hry a je potrebné na nich bojovať za slovenské farby. Musela som sa rýchlo spamätať z prehry. Predovšetkým som potrebovala zregenerovať v hlave a nazbierať sily na posledný duel.“
Slovensko má po nedeli v Čcheng-tu bilanciu jedna strieborná medaila, ktorú získala orientačná bežkyňa Romana Švecová, a jeden bronzový kov. „Teším sa, že som prispela do medailovej zbierky Slovenska na tomto podujatí. Ku zlatu z Birminghamu a striebru z Vroclavu pribudol teraz bronz. Bude to jedna z najcennejších medailí v mojej zbierke, asi aj najvybojovanejšia. Mám z nej veľkú radosť,“ dodala.
Úradujúca dvojnásobná majsterka sveta v tejto kategórii vyhrala na body 29:28. Chochlíková tak získala tretiu medailu na Svetových hrách, pred troma rokmi v Birminghame vybojovala zlato vo váhe do 51 kg, v roku 2017 vo Vroclave získala striebro v kickboxe.
„Zápas o 3. miesto bol pre mňa paradoxne psychicky najľahší. Pred štvrťfinále som mala veľké stresy, keďže som chcela byť v bojoch o medailu. V semifinále som zasa nastupovala proti úradujúcej majsterke sveta, ktorá je veľmi šikovná. Mala som síce dobrú taktiku, ale veľa zohrala aj tá nešťastná prilba. Na súboj o bronz sme ju dopilovali. Maďarka ma však prekvapila, čakala som, že to bude o čosi ľahšie. Napokon som vyhrala a to sa počíta,“ povedala pre olympic.sk.
Osud súboja s Maďarkou Székelyovou bol až do poslednej sekundy otvorený. Súperky bojovali, snažili sa byť aktívne. Po prvých dvoch kolách bol stav 19:19 a všetko bolo otvorené. „V treťom kole sa musíte biť, ukázať srdiečko. Aj ja som musela ísť nadoraz. Nechcela som prehrať, musela som bojovať. Bojovné srdce rozhodlo,“ popisovala úspešná bojovníčka.
Po záverečnom údere bubna, ktorý oznámil koniec duelu, zdvihla členka VŠC Dukla Banská Bystrica víťazne ruky nad hlavou: „Môj tréner si bol istý výhrou, ja som nevedela, ako to dopadlo. Dobre to pôsobí, keď po boji zdvihnete víťazne ruky. Neviem, či to vplýva aj na rozhodcov. Ja sa však cítim lepšie, ak zdvihnem ruku hore.“
Po zopár sekundách po skončení boja sa obe súperky postavili do stredu ringu a v ňom pri ringovom rozhodcovi čakali na konečný verdikt. Arbiter zdvihol pravú ruku, za ktorú držal slovenskú reprezentantku. „Vedela som verdikt už trocha skôr, možno o dve, tri sekundy. Pozerala som na rozhodcu, ktorý hlavnému ukazoval, ako to dopadlo. Pocítila som obrovskú úľavu. Pred odchodom som hovorila, že nemám očakávania od týchto Svetových hier. Nechcela som si pripustiť tlak na seba. Teraz prišiel bronz a som spokojná,“ uviedla Tadlánek Chochlíková, ktorá priznala, že po semifinálovej prehre sa necítila fyzicky najlepšie. „V tomto stave by som inde asi nenastúpila na zápas. Telo je riadne dobité. Nie je jeho časť, ktorá ma nebolí. Toto sú však Svetové hry a je potrebné na nich bojovať za slovenské farby. Musela som sa rýchlo spamätať z prehry. Predovšetkým som potrebovala zregenerovať v hlave a nazbierať sily na posledný duel.“
Slovensko má po nedeli v Čcheng-tu bilanciu jedna strieborná medaila, ktorú získala orientačná bežkyňa Romana Švecová, a jeden bronzový kov. „Teším sa, že som prispela do medailovej zbierky Slovenska na tomto podujatí. Ku zlatu z Birminghamu a striebru z Vroclavu pribudol teraz bronz. Bude to jedna z najcennejších medailí v mojej zbierke, asi aj najvybojovanejšia. Mám z nej veľkú radosť,“ dodala.