Taliansky orientačný bežec Debertolis zomrel počas pretekov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Debertolisovi patrila 137. priečka vo svetovom rebríčku. Na súťažiach štartoval od roku 2014.

Čcheng-tu 12. augusta (TASR) - Taliansky orientačný bežec Mattia Debertolis, účastník Svetových hier v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu, v utorok zomrel. Dvadsaťdeväťročného pretekára našli 8. augusta počas pretekov na strednej trati v bezvedomí.

Súťaž sa konala v teplotách presahujúcich 30 stupňov Celzia a vo vysokej vlhkosti. „Napriek poskytnutiu okamžitej pomoci v jednom z najprestížnejších zdravotníckych zariadení v Číne dnes taliansky športovec zomrel. Rodine a komunite orientačného behu poskytneme maximálnu možnú podporu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení organizátori Svetových hier a Medzinárodná federácia orientačného behu (IOF).

Debertolisovi patrila 137. priečka vo svetovom rebríčku. Na súťažiach štartoval od roku 2014.
.

