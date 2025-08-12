< sekcia Šport
Taliansky orientačný bežec Debertolis zomrel počas pretekov
Debertolisovi patrila 137. priečka vo svetovom rebríčku. Na súťažiach štartoval od roku 2014.
Autor TASR
Čcheng-tu 12. augusta (TASR) - Taliansky orientačný bežec Mattia Debertolis, účastník Svetových hier v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu, v utorok zomrel. Dvadsaťdeväťročného pretekára našli 8. augusta počas pretekov na strednej trati v bezvedomí.
Súťaž sa konala v teplotách presahujúcich 30 stupňov Celzia a vo vysokej vlhkosti. „Napriek poskytnutiu okamžitej pomoci v jednom z najprestížnejších zdravotníckych zariadení v Číne dnes taliansky športovec zomrel. Rodine a komunite orientačného behu poskytneme maximálnu možnú podporu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení organizátori Svetových hier a Medzinárodná federácia orientačného behu (IOF).
