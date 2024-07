Svetové médiá o otváracom ceremoniáli hier v Paríži: Veľkolepé

Paríž 27. júla (TASR) - Ohlasy svetových médií na otvárací ceremoniál OH 2024 v Paríži:







L'Equipe (Fr.): "Grandiózne."



Libération (Fr.): "Medzi sabotážou železničných systémov a večerným dažďom bol otvárací deň olympiády chaotický, ale veľkolepý obrad na Seine potom prekročil všetky hranice."



Le Figaro (Fr.): "Vrúcnosť a emócie: Otvárací ceremoniál bol napriek rozmarnému počasiu skvelým zážitkom a medzi divákmi vyvolal nadšenie."



Les Dernires Nouvelles d'Alsace (Fr.): "Ceremoniál oslavoval slobodu, rovnosť, bratstvo a predovšetkým rozmanitosť krajiny."



The Sun (V. Brit.): "Seine-sational. Celine Dion odštartovala olympiádu na mokrom, ale pôsobivom otváracom ceremoniáli, počas ktorého sa premočení športovci plavili po Seine."



Daily Telegraph (V. Brit.). "Ohromujúca laserová šou osvietila Eiffelovu vežu a snažila sa rozžiariť aj zatiahnutú oblohu nad Parížom. Dve hodiny neľútostného dažďa však znamenali mokrý štart OH."



Neue Zürcher Zeitung (Švajč.): "Olympiáda 2024: Pompéznosť v daždi."



Basler Zeitung (Švajč.): "Eiffelova veža svieti, Celine Dion spieva: Hry sú otvorené."



Krone (Rak.): "Mega šou v Paríži! Olympijské hry v Paríži sa začali výnimočnou slávnosťou."



Marca (Šp.): "Paríž ponúkol najlepší ceremoniál v histórii hier. Bola to bezprecedentná štvorhodinová šou."



Mundo Deportivo (Šp.): "Olympijské hry v Paríži majú za sebou svoj krst ohňom a zároveň krst vodou."



Corriere dello Sport (Tal.): "Veľkolepý a jedinečný otvárací ceremoniál sa na Seine odohral za hustého dažďa."



De Telegraaf (Hol.): "Olympijský vodný balet na Seine. Na otváracom ceremoniáli vyšlo všetko okrem počasia."



Algemeen Dagblad (Hol.): "Veľkolepé, pôvabné a jedinečné."



iSport.cz (ČR): "Veľkolepé otvorenie v daždi. Oheň na balóne, spievala aj Celine Dion."



iRozhlas.cz (ČR): "Kankán, rap i Lady Gaga. Otvárací ceremoniál odštartoval hry v Paríži."