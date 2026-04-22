Svetový hokejový šampionát do 18 rokov spôsobí zintenzívnenie dopravy
Trenčín 22. apríla (TASR) - Počas hokejových majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov (22. 4. - 2. 5.) musia motoristi počítať so zvýšenou intenzitou dopravy na prístupových cestách k zimnému štadiónu Pavla Demitru a v jeho okolí. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Zápasy základných skupín sa uskutočnia v Trenčíne a v Bratislave, boje o medaily vyvrcholia na trenčianskom zimnom štadióne. Slovenskí reprezentanti odohrajú svoje zápasy v A-skupine v Trenčíne.
„Všetky príjazdy, zjazdy aj parkovacie plochy sú označené. Je dôležité rešpektovať dopravné značenia a pokyny polície a organizátorov. Na bezpečnosť, verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky bude dohliadať štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou,“ pripomenula hovorkyňa.
Počas zápasov slovenskej reprezentácie, ktoré majú v základnej skupine A začiatok vždy o 18.00 h, bude možné bezplatne parkovať pri plavárni, na Mládežníckej ulici a tiež pri futbalovom štadióne AS Trenčín za severnou tribúnou a za starou tribúnou. Parkovacie miesta v okolí zimného štadióna na uliciach Považská a kpt. Nálepku budú vyznačené pre IIHF a záchranné zložky.
„Dávame do pozornosti posilové spoje MHD, premávať budú vždy po skončení zápasov slovenskej reprezentácie. Odchod bude najskôr 15 minút po skončení zápasu zo zastávky Zimný štadión smer centrum. Spoje zastavia na znamenie na všetkých zastávkach po trase. Na spojoch platí štandardná tarifa MHD v Trenčíne,“ doplnila Ságová.
