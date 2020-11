Svetový pohár v behu na lyžiach štartuje v tieni pandemickej neistoty

Kalendár SP v behu na lyžiach v sezóne 2020/2021:



27.-29. novembra: Ruka (Fín.)



4.-6. decembra: Lillehammer (Nór.) - ODLOŽENĚ NA NEURČITO



12.-13. decembra: Davos (Švaj.)



19.-20. decembra: Drážďany (Nem.)



Tour de Ski (1.-10. januára): Val Müstair (Švajč.), Dobbiaco (Tal.), Val di Fiemme (Tal.)



16.-17. januára: Ulricehamn (Švéd.)



23.-24. januára: Lahti (Fín.)



30.-31. januára: Falun (Švéd.)



20.-21. februára: Nové Město (ČR)



MS v severskom lyžovaní (23. februára - 7. marca): Oberstdorf (Nem.)



12.-14. marca: Oslo (Nór.)



Finále SP (19.-21. marca): Peking (Čína)

Ruka 26. novembra (TASR) - Svetový pohár v behu na lyžiach odštartuje v piatok tradične trojdňovým podujatím vo fínskom stredisku Ruka. Pandémia koronavírusu zasiahla seriál zmenami v kalendári už pred jeho začiatkom a očakáva sa, že táto sezóna bude plná neistoty.Celkový triumf v SP obhajujú Rus Alexander Boľšunov a Nórka Therese Johaugová a za normálnych okolností by obaja patrili aj teraz k topfavoritom. Koronakríza však môže priniesť prekvapenia, vynútené karanténne absencie hviezd, či plánované vynechanie jednotlivých podujatí. Johaugová i jej nórska kolegyňa Heidi Wengová už avizovali, že prestížnu desaťdňovú Tour de Ski v januári nemusia absolvovať celú, ak vôbec na podujatie vycestujú.Permanentné testovanie, charterové lety a minimálna interakcia s okolím. "Táto zima bude úplne iná ako inokedy," uviedla Johaugová pre nórsky portál VG. "Nórskej výprave na čele s Johaugovou a lídrom mužov Johannesom Hösflotom Kläbom však ešte vo štvrtok reálne hrozilo, že nebudú môcť v Ruke štartovať a pôjdu do 10-dňovej karantény. Po prílete do Fínska mal totiž pozitívny antigénový test na koronavírus tréner mužov Eirik Myhr Nossum. Podľa štvrtkovej popoludňajšej informácie televízie NRK mu však opakovaný kontrolný PCR test vyšiel negatívne a tak Nóri neďaleko od severného polárneho kruhu štartovať môžu. To, že prvý výsledok bol falošne pozitívny, potvrdil aj šéf FIS pre preteky v behu na lyžiach Pierre Mignerey.Z kalendára SP už predbežne vypadlo druhé kolo, organizátori v nórskom Lillehammeri ho po dohode s FIS odložili pre pandémiu na neurčito. Zrušenie či odloženie súťaží hrozí v súvislosti so šírením vírusu a možnými lokálnymi obmedzeniami počas celej sezóny. Viacero tímov neplánuje obsadiť všetky podujatia aj v snahe chrániť zdravie športovcov a vyhnúť sa najrizikovejším regiónom.Slovenská dvojica Alena Procházková a Ján Koristek preteky v Ruke vynechá a do kolotoča naskočí až pred Vianocami v Davose. Kanadský bežecký tím oznámil, že pre cestovné obmedzenia a riziko v súvislosti s COVID-19 nevycestuje do Európy skôr ako v januári budúceho roka. Otázne sú aj nominácie ďalších reprezentačných družstiev. Špcializovaný portál xc-ski.de už avizoval, že viacero národných tímov sa pre neustále testovanie môže dostať aj do finančných problémov.Mnohé podujatia SP sa v tejto sezóne uskutočnia kompletne bez diváckej kulisy, hoci napríklad organizátori vrcholu sezóny - MS v severských disciplínach v nemeckom Oberstdorfe (23. februára - 7. marca) - by chceli dostať do hľadiska aspoň obmedzený počet fanúšikov. Pred Vianocami je v kalendári okrem Ruky a Davosu aj podujatie v Drážďanoch, Tour de Ski sa má ísť podľa plánu od 1. do 10. januára vo Švajčiarsku a Taliansku. Pred svetovým šampionátom sú na programe tri škandinávske zastávky (Ulricehamn, Lahti a Falun) a generálka v českom Novom Měste na Morave. Po MS sa pôjde do Osla a seriál SP by mal vyvrcholiť v marci finálovým podujatím v dejisku ZOH 2022 v Pekingu.