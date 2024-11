Svetový pohár v biatlone odštartuje vo fínsku aj s Bátovskou Fialkovou

program SP 2024/25:



30. novembra - 8. decembra: 1. kolo v Kontiolahti (Fín.)



13.-15. decembra: 2. kolo v Hochfilzene (Rak.)



19.-22. decembra: 3. kolo v Annecy-Le Grand-Bornand (Fr.)



9.-4. januára: 4. kolo v Oberhofe



15.-19. januára: 5. kolo v Ruhpoldingu (Nem.)



23.-26. januára: 6. kolo v Anterselve (Tal.)



12.-23. februára: majstrovstvá sveta v Lenzerheide (Švaj.)



6.-9. marca: 7. kolo v Novom Měste na Moravě (ČR)



13.-16. marca: 8. kolo v Pokljuke (Slovin.)



21.-23. marca: 9. kolo v Holmenkollene (Nór.)

Kontiolahti 29. novembra (TASR) - Nový ročník Svetového pohára v biatlone odštartuje už v sobotu vo fínskom Kontiolahti. Do slovenskej výpravy sa po materskej dovolenke vrátila Paulína Bátovská Fialková a pokračovať bude aj trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Do reprezentácie sa však dostalo aj viacero nováčikov a juniorov, ktorí majú šancu predstaviť sa na najväčšom fóre. Vrcholom tohto ročníka budú majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia od 12. do 23. februára vo švajčiarskom Lenzerheide.Slovensko vyslalo na úvodné zápolenia SP osem pretekárov. V Kontiolahti, kde sa bude bojovať v mixoch, štafetách, vytrvalostných pretekoch, šprintoch a hromadných pretekoch, sa predstavia Bátovská Fialková, Ema Kapustová a sestry Mária so Zuzanou Remeňovou a medzi mužmi Jakub Borguľa, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň. Pokým medzi ženami môžu štartovať v individuálnych pretekoch tri slovenské pretekárky, medzi mužmi iba dvaja.prezradil pred štartom ročníka prezident SZB Peter Vozár.Tesne pred štartom Svetového pohára prišli dobré správy aj z úvodného IBU Cupu vo švédskom Idre, kde si juniori Artur Ischakov a Šimon Adamov hneď v prvých pretekoch splnili kvóty na účasť na najvyššom fóre. V šprinte na 7,5 kilometra obsadil Ischakov 43. miesto, Adamov skončil 60.uviedol pre Slovensky biatlon pôvodne ruský občan, ktorý získal slovenské občianstvo v septembri tohto roka. Očakáva sa, že minimálne jeden z dvojice Ischakov, Adamov posilní reprezentačnéuž v 2. kole SP v rakúskom Hochfilzene.Cieľom slovenských výprav v tejto zime je vylepšiť si poradie v hodnotení krajín a tak aj štartové pozície pred ďalšou, olympijskou zimou." zaželal si Vozár.Najväčšie očakávania sú od Bátovskej Fialkovej, ktorá počas leta získala titul majsterky sveta v letnom biatlone v superšprinte a vydarila sa jej aj príprava na zimu. "povedala pretekárka, ktorá má na konte deväť pódiových umiestnení v SP.Medzi favoritky však patria iné biatlonistky. Celkový triumf obhajuje Lisa Vittozziová, ktorá ovládla uplynulú zimu. Dvadsaťdeväťročná Talianka získala aj malé glóbusy za vytrvalostné a stíhacie preteky a z MS v Novom Měste si odniesla zlato a tri striebra. Jej prípravu na nový ročník však zastavili problémy s chrbtom a keďže vynechá úvod v Kontiolahti, znížia sa aj jej šance na celkový triumf. Dvere sa tak otvorili jej rivalkám, medzi ktorými sú najväčšie ašpirantky vlaňajšia bronzová Ingrid Landmark Tandrevold z Nórska a tri Francúzsky Lou Jeanmonnotová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová. Za nimi môžu z pelotónu vyletieť ďalšie Nórky, Švédky či Nemky.Medzi mužmi je len jeden favorit a to Johannes Thingnes Bö, ktorý zabojuje o šiesty celkový triumf a tretí v sérii. V uplynulej zime získal všetky glóbusy okrem šprintu, kde skončil celkovo druhý, a z MS si odniesol tri zlaté, tri strieborné a jednu bronzovú medailu. No ani on sa pred novým ročníkom nevyhol problémom a v príprave nedosahoval výsledky, ako by si želal. Na testovacích pretekoch v Sjusöene obsadil v šprinte s dvoma chybami na strelnici 10. miesto so stratou 46 sekúnd na víťazného Vetleho Sjästada Christiansena. Preteky s hromadným štartom mu vyšli ešte slabšie a s piatimi nepresnými výstrelmi skončil až na 17. priečke. "Teraz sa už musím prebrať, je to pre mňa budíček. Dúfal som, že budem lepší na strelnici aj na trati," vyhlásil pred týždňom.Jeho najväčšími konkurentmi budú ako aj v uplynulých rokoch tradične jeho krajania. Nóri obsadili v celkovom poradí minulej sezóny prvých päť miest, keď sa za lídrom umiestnili postupne jeho brat Tarjei, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid a Christiansen. Francúzi sa budú spoliehať na Emilien Jacquelin, no dobrú formu hlási aj celkový víťaz spred dvoch rokov Quentin Fillon Maillet, zo Švédov je to Sebastian Samuelsson a do klasifikácie by chceli výraznejšie prehovoriť aj mladíci Tommy Giacomel či Eric Perrot.