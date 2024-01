Svetový pohár v Jasnej sledovalo viac ako 100 miliónov divákov

Jasná 22. januára (TASR) - Jedno z najvýznamnejších slovenských športových podujatí, preteky svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej, sledovalo v priamom prenose viac ako 100 miliónov divákov. Informovala o tom organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.



Do najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensko prišlo každý deň SP 12.000 návštevníkov. Organizátori vypredali všetky vstupenky a akreditovalo sa 150 novinárov, okrem slovenských aj z Česka, Švédska, Poľska, Rakúska a Švajčiarska. "Priamy prenos bol vysielaný do 160 krajín, odhaduje sa, že ho videlo viac ako 100 miliónov divákov. Jasná sa stala príkladom, ako sa majú robiť svetové podujatia na Slovensku," povedal Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel.



Návštevníci prišli do Jasnej povzbudiť najmä elitnú lyžiarku Petru Vlhovú. Tá spolupracuje ako ambasádorka s organizáciou od začiatku jej pôsobenia. V sobotnom úvodnom kole obrovského slalomu však spadla ešte v prvom úseku trate, poranila si väzy v kolene a sezóna sa pre ňu skončila. "Rád by som Peti aj v mene našej organizácie odkázal - drž sa, sme s tebou," dodal Václav Mika.



"Všetci slovenskí fanúšikovia ukázali, že sú najlepší. Napriek pádom povzbudzovali do poslednej pretekárky a dodali im tak potrebnú podporu a sebavedomie. Celému svetu sme ukázali, že Slovensko je krajina, ktorú sa oplatí vidieť," povedal slovenský lyžiar Teo Žampa, ktorý spolu s bratmi taktiež spolupracuje so Slovakia Travel. Starší z trojice Adam a Andreas boli v Jasnej predjazdci, prvý menovaný sa taktiež zranil. "Predošlé dni nám ukázali, aká tenká je pri zjazdovom lyžovaní hranica medzi úspechom a pádom. Som presvedčený o tom, že Peťa aj Adam boli na sto percent pripravení, no aj takýto je šport,“ dodal Andreas.