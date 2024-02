Svetový rekordér Kiptum mal štátny pohreb, rozlúčiť sa prišiel aj Coe

Nairobi 23. februára (TASR) - Zosnulý kenský atlét Kelvin Kiptum mal v piatok štátny pohreb. So svetovým rekordérom v maratóne sa prišli do horského strediska Chepkorio rozlúčiť stovky ľudí, úctu mu prišli vzdať aj kenský prezident William Ruto a šéf Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe.



Kiptum zomrel 11. februára vo veku 24 rokov pri autonehode. Zanechal po sebe manželku a dve deti. Špecialista na maratón patril v rodnej krajine k najpopulárnejším osobnostiam. Historické maximum na najdlhšej olympijskej trati (2:00,35 h) dosiahol v októbri 2023 v Chicagu a očakávalo sa, že by sa mohol stáť prvým bežcom, ktorý zabehne maratón pod dve hodiny. "Aj počas svojho krátkeho života dosiahol ohromné úspechy, jeho odchod spôsobil intenzívny smútok. Jeho úspechy sú nezmazateľné a nikdy sa na ne nezabudne," vyhlásil podľa AFP Coe.