Svetový šampionát v Cortine bude v pôvodnom termíne vo februári 2021

Cortina d'Ampezzo 2. júla (TASR) - Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní v Cortine d'Ampezzo sa uskutočnia v pôvodne plánovanom termíne vo februári 2021. Vo štvrtok to potvrdilo vedenie Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).



Prezident Talianskeho lyžiarskeho zväzu Flavio Roda v máji pre pandémiu koronavírusu navrhol presunúť šampionát až na marec 2022. Tento termín tesne po ZOH v Pekingu však kritizovali viaceré národné asociácie i športovci. FIS preto potvrdila pôvodný dátum MS od 9. do 21. februára 2021. "Sme radi, že sme sa dohodli a našli riešenie," povedal po telekonferenčnom hovore vedenia FIS jej prezident Gian Franco Kasper podľa agentúry APA.



V Cortine by mala obhajovať titul majsterky sveta v obrovskom slalome slovenská lyžiarka Petra Vlhová.