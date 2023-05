Svetový šampionát zrejme bez Haláka, no definitíva ešte nepadla

Nominácia slovenskej reprezentácie na MS v Rige:

Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava, 5 štartov v reprezentačnom A-tíme), Dominik Riečický (HC Košice, 4), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce, 4)

Obrancovia: František Gajdoš (HK Nitra, 8 štartov v reprezentačnom A-tíme/0 gólov), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj., 69/8), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera/ČR, 59/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 34/1), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL, 33/1), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR, 51/1), Dávid Mudrák (HKM Zvolen, 16/0), Mislav Rosandič (Mountfield HK/ČR, 60/2)

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 45/18), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín, 15/5), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd., 35/6), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR, 114/26), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL, 4/0), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/NHL, 18/6), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR, 64/15), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR, 53/9), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 38/1), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR, 11/2), Richard Pánik (HC Lausanne/Švaj., 53/7), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL, 30/9), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR, 57/9), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica, 27/4)

Bratislava 8. mája (TASR) - Slovenských hokejových reprezentantov čakajú tento týždeň v Bratislave dve tréningové jednotky. Spolu s trénermi doladia posledné detaily a v stredu odletia do lotyšskej Rigy. V dejisku svetového šampionátu ich ešte v ten deň čaká tréning. Na MS sa zrejme predstavia bez brankára Jaroslava Haláka, no definitíva padne v najbližších hodinách.Na pondelkovom zraze sa trénerovi Craigovi Ramsaymu hlásilo všetkých 25 hráčov. Záverečnú nomináciu zverejnil realizačný tím po sobotnom zápase v Trenčíne, v ktorom Slováci zdolali Rakúšanov 4:3. Ako posledných z kádra vyškrtli tréneri obrancu Michala Beňa a útočníkov Maroša Jedličku a Adriána Holešinského. Vedenie národného tímu ešte počká na to, ako sa vyvinie situácia ohľadom príchodu obrancu Šimona Nemca z New Jersey. V hre je aj Halák z New Yorku Rangers, no asistent trénera SR Peter Frühauf uviedol, že 37-ročný brankár zrejme slovenský tím neposilní: "Po pondelňajšom tréningu na ľade sa budú Slováci pripravovať v utorok na suchu, keďže kustódi s výstrojom odletia do Lotyšska v pondelok v noci. "," dodal Frühauf.Akú tréningovú porciu absolvuje obranca Martin Gernát je otázne. Slovenský obranca utrpel v príprave v Rakúsku zranenie a čakal na výsledky magnetickej rezonancie. "," informoval asistent Frühauf.