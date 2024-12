Sviatok futsalu v Lučenci

NOMINÁCIA SR: BRANKÁRI:

Marek Kušnír (MIMEL Lučenec)

Tomáš Mičuda (MIMEL Lučenec)

Richard Oberman (Podpor Pohyb Košice)



HRÁČI:

Tomáš Drahovský (Inter Movistar FS)

Patrik Zaťovič (Podpor Pohyb Košice)

Filip Vaktor (Widzew Lodž)

Dominik Ostrák (We-Met Futsal Klub)

Sebastián Bačo (Aurelia Boso Futsal)

Marek Belaník (MIMEL Lučenec)

Róbert Greško (MIMEL Lučenec)

Filip Marton (Podpor Pohyb Košice)

Martin Doša (BSF ABJ Powiat Bochnia)

Martin Směřička (Helas Brno)

Tomáš Bielik (Futsal Team Levice)

Kristián Medoň (Widzew Lodž)

Miroslav Ivan (Podpor Pohyb Košice)

Marcel Marík (MIMEL Lučenec)



REALIZAČNÝ TÍM:

Tréner: Marián Berky

Asistent trénera: Richard Bačo

Tréner brankárov: Milan Herko

Vedúci tímu: Vladimír Ambrozek

Manažér tímu: Marek Kováčik

Mentálny tréner: Lukáš Štecák

Fyzioterapeut: Oliver Miklovič

Masér: Peter Krak

Bratislava 13. decembra (OTS) - Slovenská futsalová reprezentácia vstúpi do bojov o postup na ME 2026 v stredu 18.12.2024 v Lučenci o 19:00 domácim duelom proti Moldavsku. V rámci 3. kvalifikačnej skupiny budú súpermi Slovákov tímy Poľska, Turecka a Moldavska.Všetci máme v živej pamäti historický úspech slovenských futsalistov na ostatnom záverečnom turnaji ME v roku 2022 v Holandsku. Zverenci trénera Berkyho šokovali futsalovú Európu postupom medzi najlepšiu osmičku tímov starého kontinentu, kde až vo štvrťfinále ukončili svoju spanilú jazdu prehrou s neskorším bronzový medailistom Španielskom.Tím vedený trénerom Berkym by rád nadviazal na nedávny úspech, prvým krokom na ceste na budúcoročný šampionát je postup z kvalifikácie, v rámci ktorej bude náš tím čeliť reprezentačným výberom Poľska, Turecka a Moldavska.hovorí pred štartom kvalifikácie tréner Marián Berky.V prvom zápase bude súperom Slovákov tím Moldavska. „priblížil súperov Slovákov tréner Berky.Foto: Futsal SRA (POL-SR) Tomáš DrahovskýDesať víťazov desiatich kvalifikačných skupín si vybojuje priamy postup na EURO 2026, osmička najlepších tímov na druhých miestach postúpi do nadstavbovej fázy play-off, kde bude bojovať o ďalšie štyri miestenky na ME. Šestnástku účastníkov záverečného turnaja EURO 2026 doplnia usporiadateľské krajiny Lotyšsko a Litva, turnaj sa odohrá v dňoch 18.-8.2.2026 v mestách Riga a Kaunas.Slováci sa streli v rámci prípravné kempu v pondelok (9.12.) v Šamoríne, po troch dňoch dostali hráči krátke voľno a opäť sa stretnú v nedeľu večer (15.12.) dejisku duelu s Moldavskom v Lučenci. Do užšej nominácie sa nezmestili talentovaní Marek Kuruc a Marcel Marík, z pôvodnej nominácie vypadli zo zdravotných dôvodov Gabriel Rick, Adam Vrábel a gólman Marek Karpiak. Na brankársky post bol dodatočne donominovaný Tomáš Mičuda a do poľa Róbert Greško.Dejiskom stretnutia Slovensko – Moldavsko (v stredu 18.12.2024 o 19:00) je ARENA v Lučenci, vstupenky sú k dispozícii na vstupenky.futsalslovakia.sk Foto: Futsal SRA, Tomáš Drahovský