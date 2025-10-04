< sekcia Šport
Svit uspel po predĺžení v Košiciach, Nitra zdolala Slovan
Nitra si pred vlastnými fanúšikmi poradila so Slovanom Bratislava 76:63.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice zvíťazil doma v 2. kole nad Komárnom 103:90. Domácu palubovku uhájil aj Lučenec, keď si poradil s Prievidzou po výsledku 88:80. Handlová uspela na palubovke Spišských Rytierov 66:60.
Nitra si pred vlastnými fanúšikmi poradila so Slovanom Bratislava 76:63. Svit uspel po predĺžení v Košiciach, kde vyhral 87:85.
Tipos SBL - 2. kolo:
Patrioti Levice - BC Komárno 103:90 (55:51)
najviac bodov: McGill 34, Wesson 24, Carius, Krajčovič a Musič po 11 - Wiggins 27, Lawrence a Volárik po 11
BKM Lučenec - BC Prievidza 88:80 (52:40)
najviac bodov: Wright 33, Beaubrun 16, Yap 12 - Reynolds a Toussaint po 20, Thomas 18
Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 60:66 (28:41)
najviac bodov: Hill 15, Jefferson 11, Kenney 9 (13 doskokov) - Šljivančanin 15 (10 doskokov), Kováčik 12, Gutalj a Nikolič po 7
Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava 76:63 (33:28)
najviac bodov: Underwood 22, Jones 20, Ragland 12 - Stevenson 19, Medford 16, Abrhám 8
Košice Wolves - Iskra Svit 85:87 pp (32:35, 75:75)
najviac bodov: Early 20, Halada a Rupert po 16 - Jackson 24, Witt 15 (13 doskokov), Matušek 14
