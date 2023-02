Basketbalisti Svitu vyhrali Final Four, vo finále zdolali Levice

Patrioti Levice – Iskra Svit 78:91 (36:38)



Levice: van Oostrum 16, McCallum 15, Abrhám 8, Bachan 6, Bojanovský 5 (Kovac 17, Kneževič 6, Padgett 4, Kotásek 1)



Svit: Atwood 31, King 25, Smith 15, Koval 13, Goncalves 3 (Monček 4, Baldovský 0)



TH: 7/4 – 12/11, Fauly: 15 - 14, Trojky: 14 - 10, Rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš, Štvrtiny: 20:16, 16:22, 17:22, 25:31, 500 divákov.

1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Chemosvit Svit



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Chemosvit Svit



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 Chemosvit Svit



2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves



2006/07 E.S.O. Lučenec



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 AB Cosmetics Pezinok



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2011/12 BK Bemaco SPU Nitra



2012/13 MBK Rieker Komárno



2013/14 BK Iskra Svit



2014/15 BK Inter Incheba Bratislava



2015/16 BK Inter Bratislava



2016/17 KB Košice



2017/18 KB Košice



2018/19 BK Levickí Patrioti



2019/20 BC Prievidza



2020/21 Spišskí Rytieri



2021/22 BKM Lučenec



2022/23 Iskra Svit

Lučenec 18. februára (TASR) - Basketbalisti Iskry Svit sa stali víťazmi Slovenského pohára 2022/2023, vo finále Final Four turnaja v Lučenci vyhrali nad Patriotmi Levice 91:78. Podtatranský klub získal túto trofej piatykrát v histórii klubu, naposledy sa mu podarilo vyhrať túto súťaž v roku 2014. Najužitočnejším hráčom (MVP) Final Four sa stal T.J. Atwood zo Svitu.Finále Slovenského pohára odštartovalo päťbodovou šnúrou Svitu. Leviciam sa opakoval scenár zo semifinále proti Spišským Rytierom, v tomto prípade ale nebolo ich manko hrozivé a nemuseli reagovať oddychovým časom. Začiatok zápasu bol aj v znamení súboja rozohrávačov, King mal herne navrch nad van Oostrumom. Záver prvej štvrtiny bol ale v réžii Patriotov, 10 bodmi v sérii, najmä v podaní Kneževiča, otočili duel na svoju stranu a tento úsek vyhrali 20:16. Svit otvoril druhú časť dvoma trojkami a opäť prinavrátil vedenie na svoju stranu. Ofenzívy neboli v tejto fáze také dominantné, preto aj bodové rozdiely neboli také výrazné. Družstvu spod Tatier veľmi pomohol príchod Mončeka, Levice museli sťahovať manko. Posledné slovo mal v prvom polčase napokon Goncalves zo Svitu, trojkou tesne pred klaksónom upravil na 38:36 z pohľadu svojho tímu.Levičania otvorili druhý polčas trojkovou kanonádou, ktorou sa nielenže dostali do vedenia, ale tréner Svitu musel na to reagovať skorým oddychovým časom. Z menšieho útlmu sa Iskra rýchlo dostala, pod košmi úradoval neomylný Koval. Keď k tomu Svit začal trestať aj chyby súpera, tak psychologická výhoda sa presunula na jeho stranu. Pred záverečnou štvrtinou bol bližšie k trofeji Svit, nad Levicami vyhrával 60:53. O ničom ešte nebolo rozhodnuté, úradujúci šampión zabral v defenzíve a po troch minútach sa opäť začínalo od začiatku. Vtedy to zobral v drese Svitu na seba King. Patrioti sa herne a mentálne zosypali, manko narástlo do dvojcifernej hodnoty a o osude finálového stretnutia bolo rozhodnuté. Levice sa ešte chceli nadýchnuť k obratu, ale Svit žiadnu drámu nepripustil.