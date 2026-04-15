Svit vyrovnal sériu so Slovanom, Prievidza bližšie k semifinále
V druhom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili na palubovke BC Komárno 81:64 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú po strede 2:0 na zápasy.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Basketbalistov BC Prievidza delí jedno víťazstvo od postupu do semifinále play off Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). V druhom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili na palubovke BC Komárno 81:64 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú po strede 2:0 na zápasy.
Iskre Svit sa naopak podarilo vyrovnať skóre vo štvrťfinálovej sérii na 1:1, pred domácim publikom zdolala minuloročného finalistu (v sezóne 2024/2025 pod značkou Inter) Slovan Bratislava najtesnejším možným rozdielom 65:64.
Iskre Svit sa naopak podarilo vyrovnať skóre vo štvrťfinálovej sérii na 1:1, pred domácim publikom zdolala minuloročného finalistu (v sezóne 2024/2025 pod značkou Inter) Slovan Bratislava najtesnejším možným rozdielom 65:64.
Tipos SBL 2025/2026 - 2. zápasy štvrťfinále play off /na 3 víťazné zápasy/:
Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 65:64 (39:27)
najviac bodov: Jackson 20, Sullivan 13, Rožánek 9 - Thornton 24, Howard 11 (17 doskokov), Abrhám 7
/stav série - 1:1/
BC Komárno - BC Prievidza 64:81 (36:45)
najviac bodov: Ormiston 19, Gray a Olabode po 10 - Reynolds 18, Andre 15, Bishop 14
/stav série - 0:2/
Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 65:64 (39:27)
najviac bodov: Jackson 20, Sullivan 13, Rožánek 9 - Thornton 24, Howard 11 (17 doskokov), Abrhám 7
/stav série - 1:1/
BC Komárno - BC Prievidza 64:81 (36:45)
najviac bodov: Ormiston 19, Gray a Olabode po 10 - Reynolds 18, Andre 15, Bishop 14
/stav série - 0:2/