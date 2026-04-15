Streda 15. apríl 2026
Svit vyrovnal sériu so Slovanom, Prievidza bližšie k semifinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V druhom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili na palubovke BC Komárno 81:64 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú po strede 2:0 na zápasy.

Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Basketbalistov BC Prievidza delí jedno víťazstvo od postupu do semifinále play off Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). V druhom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili na palubovke BC Komárno 81:64 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú po strede 2:0 na zápasy.

Iskre Svit sa naopak podarilo vyrovnať skóre vo štvrťfinálovej sérii na 1:1, pred domácim publikom zdolala minuloročného finalistu (v sezóne 2024/2025 pod značkou Inter) Slovan Bratislava najtesnejším možným rozdielom 65:64.



Tipos SBL 2025/2026 - 2. zápasy štvrťfinále play off /na 3 víťazné zápasy/:

Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 65:64 (39:27)

najviac bodov: Jackson 20, Sullivan 13, Rožánek 9 - Thornton 24, Howard 11 (17 doskokov), Abrhám 7

/stav série - 1:1/



BC Komárno - BC Prievidza 64:81 (36:45)

najviac bodov: Ormiston 19, Gray a Olabode po 10 - Reynolds 18, Andre 15, Bishop 14

/stav série - 0:2/
