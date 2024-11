Svitka čaká na Dakare už 16. štart, cieľom opäť top 10

Na snímke slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko počas brífingu so Slovnaft Rally Teamom pred pretekmi Rely Dakar. V Bratislave 27. novembra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenská motocyklová ikona Štefan Svitko bude už šestnástykrát v kariére štartovať na prestížnych pretekoch Rely Dakar. Pred 47. ročníkom, ktorý sa bude opäť konať v Saudskej Arábii, si dal za cieľ zabojovať o najlepšiu desiatku.Pri Svitkovom mene trvalo svieti titul "legenda Dakaru" pre jazdcov, ktorí sa na najnáročnejšej rely sveta zúčastnili viac ako desaťkrát. Už počas minulého Dakaru sa pritom hovorilo, že možno pôjde o jeho posledný." uviedol 42-ročný veterán na stredajšej tlačovej konferencii.Trojnásobný majster Európy a 25-násobný majster Slovenska v enduro a cross country za sebou nemá jednoduchý rok. Na februárovom tréningu v Taliansku mal ťažký pád, pri ktorom si zlomil hrudný stavec: "Definitívne ho nakopla letná zlomenina hrudnej kosti. "" pokračoval Svitko, ktorého tieto slová motivovali cvičiť o to viac.Skrz zranenia mal síce menej času na prípravu, no aj v tom videl pozitíva: "Na poslednom Dakare obsadil konečné 9. miesto a do top 10 by sa rád umiestnil znovu." konštatoval Svitko, ktorého najlepším umiestnením bola 2. priečka v roku 2016.Aktuálny ročník sa bude konať v Saudskej Arábii šiestykrát. Odštartuje 3. januára prológom v Bishe a 17. januára ho uzavrie finálová etapa v Shubaytah. Organizátori pripravili 13 etáp, z ktorých bude najnáročnejšia 48-hodinová etapa 48HChrono s dĺžkou 950 km.," povedal Svitko.Slovnaft Rally Team odcestuje do Saudskej Arábie v rovnakom zložení ako naposledy – Svitko, mechanik Ladislav Morinec a Rastislav Kokavec, ktorý sa stará o logistiku a kontakt s médiami či partnermi. Novinkou je obnovený model motocyklu KTM 450 Rally Replica, ktorý si prešiel inováciou po šiestich rokoch. "," tešil sa Svitko. "dodal Morinec.Slovnaft je Svitkov dlhoročný partner, na Dakare ho podporuje od debutu v roku 2010." uviedol riaditeľ komunikácie Slovnaftu Anton Molnár. Sprievodné vozidlá výpravy odchádzajú do Saudskej Arábie v stredu 27. novembra, členovia tímu odletia do dejiska podujatia koncom roka.