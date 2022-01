Svitko desiaty v 11. etape: Bola ťažká najmä po technickej stránke.

Rely Dakar - 11. etapa (Bisha - Bisha, 346 km):



motocykle: 1. Kevin Benavides (Arg./KTM) 3:30:56 h, 2. Sam Sunderland (V.Brit./GasGas) +4, 3. Joaquim Rodrigues (Por./Hero) +2:26, 4. Matthias Walkner (Rak./Red Bull KTM) +4:54, 5. Ricky Brabec (USA/Monster Energy Honda) +5:22, 6. Pablo Quintanilla (Čile/Monster Energy Honda), ..., 10. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team)



celkové poradie: 1. Sunderland 37:04:05, 2. Quintanilla +6:52, 3. Walkner +7:15, 4. Adrien van Beveren (Fr./Monster Energy Yamaha) +15:30, 5. Joan Barreda Bort (Šp./Monster Energy Honda) +27:54, 6. Brabec +37:24, ..., 11. SVITKO +53:58





automobily:



1. Carlos Sainz (Šp./Audi) 3:29:32 hod., 2. Lucio Alvarez (Arg./Overdrive Toyota) +3:10 min., 3. Mattias Ekström (Švéd./Audi) +3:53, ..., 32. Miroslav Zapletal, Marek SÝKORA (ČR/SR/Offroadsport) +39:12



celkové poradie:



1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota Gazoo) 36:49:51 hod., 2. Sebastien Loeb (Fr./Bahrain Raid Xtreme) +33:19 min., 3. Yazeed Al Rajhi (S. Aráb./Overdrive Toyota) +1:03:43 h., ..., 24. Zapletal, SÝKORA +6:30:07







kamióny:



1. Eduard Nikolajev 3:54:45 hod., 2. Andrej Karginov +15 s., 3. Dmitrij Sotnikov (všetci Rus./Kamaz) +2:00 min.



celkové poradie:



1. Sotnikov 39:54:53, 2. Nikolajev +8:18 min., 3. Anton Šibalov (Rus./Kamaz) +1:04:50 hod.

Bisha 13. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil vo štvrtkovej 11. etape 44. ročníka Rely Dakar 10. miesto. Na víťaza Kevina Benavidesa z Argentíny stratil 17:51 minúty a v celkovom hodnotení sa posunul na jedenáste miesto.Pre Benavidesa, ktorý dosiahol čas 3:30:56 hodiny, je to prvé tohtoročné etapové víťazstvo. Prišlo po stredajšom prepade v celkovom hodnotení, keď úradujúci šampión odstúpil z etapy pre technické problémy. Len štyri sekundy za ním finišoval na trase, ktorá sa začala aj skončila v Bishi, staronový líder celkového poradia, Brit Sam Sunderland. Na treťom mieste skončil Portugalčan Joaquim Rodrigues so stratou 2:26 min.Svitko z najlepšej desiatky vypadol v utorok po 15-minútovej penalizácii za výmenu motora. Na 10. mieste je pred ním po predposlednom dni saudskoarabskej rely Austrálčan Toby Price s náskokom iba 71 sekúnd.povedal Svitko vo svojom live blogu na webe Red Bullu.Druhé tohtoročné etapové víťazstvo pridal 59-ročný španielsky veterán Carlos Sainz. Trojnásobný šampión Dakaru prišiel do cieľa 3:10 minúty pred Argentínčanom Luciom Alvarezom, o ďalších 43 sekúnd zaostal dvojnásobný majster DTM, Švéd Mattias Ekström. Celkovým lídrom je pred posledným dňom stále Katarčan Nasser Al-Attiyah, ktorý obsadil v predposlednej etape siedme miesto. Na 32. priečke prišla so stratou 39:12 minúty do cieľa československá posádka s pilotom Miroslavom Zapletalom a slovenským navigátorom Marekom Sýkorom.Za šiestou výhrou Kamazu na Dakare po sebe kráčajú medzi kamiónmi neohrozene ruskí pretekári. Tretie etapové víťazstvo v tomto ročníku si pripísal Eduard Nikolajev, s časom 3:54:45 hodiny bol len 15 sekúnd pred dvojnásobným šampiónom Karginovom. Vedúci jazdec celkového poradia Dmitrij Sotnikov strácal na treťom mieste rovné dve minúty.