Svitko hodnotí svoje účinkovanie pozitívne: Chýbalo mi trochu šťastia

Bratislava 16. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko je spokojný so svojím výkonom na 44. ročníku Rely Dakar. V Saudskej Arábii obsadil na legendárnom podujatí v celkovom hodnotení dvanáste miesto.



"Účinkovanie na tohtoročnom Dakare považujem za jedno z najlepších v kariére. V minulosti som dosiahol aj lepšie výsledky, teraz mi však chýbalo trochu šťastia," uviedol najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec na nedeľnej tlačovej konferencii v Bratislave.



Jeho účasť na legendárnych púštnych pretekoch, ktoré sa konali od 2. do 14. januára, poznačili aj mnohé problémy. Okrem technických to boli i zdravotné - slovenský jazdec sa v decembri nakazil koronavírusom a nemohol tak absolvovať plánovanú prípravu v Dubaji. V prvej etape samotnej rely havaroval a podľa vlastných slov si myslel, že preňho skončila: "Veľkú časť prípravy som venoval kondičke, tá je pri zvládaní náročného terénu a pádoch dôležitá. Na pokazenú prevodovku alebo zlomený rám sa pripraviť nedá. Pri jednom z pádov som si myslel, že sa tohtoročný Dakar skončil."



V Saudskej Arábii to preňho dlho vyzeralo na umiestnenie v najlepšej desiatke, v ktorej konkuroval továrenským jazdcom. V utorkovej 9. etape však dostal 15-minútovú penalizáciu za výmenu motora a z prvej desiatky vypadol. "V deviatej etape ma zradila technika, od jej polovice mi začala vynechávať prevodovka a aj keď som prišiel do cieľa, musel som meniť motor," vysvetlil Svitko. Dodal, že súťaž je čím ďalej, tým vyrovnanejšia: "Už to nie je len o dobrodružstve ako pred dvadsiatimi rokmi. Dnes je to maratón v šprinte. Keď som skončil v roku 2016 celkovo druhý, strácal som na víťaza 39 minút, tento rok ma 15-minútová penalizácia pripravila o päť pozícií."



Stratu na konkurentov pripisuje aj rozdielnym prírodným podmienkam a zázemiu, ktoré má s malým tímom slabšie: "Na Slovensku môžem jazdiť každý deň, ale proti mne stoja továrenskí jazdci, ktorí idú päť púštnych podujatí za rok a je náročné s nimi držať krok," uviedol bezprostredne po tlačovej konferencii. Okrem toho priznal, že mu viac vyhovovala rozmanitosť juhoamerických trás, než arabská púšť: "Osobne sa mi viac páčilo v Južnej Amerike. Nebola to len púšť, ale aj zeleň, štrk a riečištia, to mi vyhovovalo. V Saudskej Arábii je to najmä o rýchlosti, čo je rozdiel oproti tunajším endurám."



Pred piatkovou záverečnou rýchlostnou skúškou bol jedenásty a na Austrálčana Tobyho Pricea pred sebou strácal len 71 sekúnd. Dvojnásobný víťaz Dakaru však zakončil 164 kilometrov dlhý meraný úsek na výbornom druhom mieste a slovenský pretekár obsadil po minútovej penalizácii až osemnástu pozíciu a v celkovom hodnotení si ešte pohoršil.



Top výsledkami Svitka na tohtoročnom Dakare sú tri siedme miesta. Najlepšie umiestnenie vôbec dosiahol v roku 2016. Počas juhoamerickej edície so štartom aj cieľom v Buenos Aires vtedy zaknihoval aj svoje jediné etapové víťazstvo a skončil celkovo druhý, práve za Priceom.