Svitko je po úvodnom dni šiestej maratónskej etapy na ôsmom mieste

Šubajtah 11. januára (TASR) - Slovenský motoristický pretekár Štefan Svitko figuroval po úvodnom dni šiestej etapy rely Dakar na ôsmom mieste. Na vedúceho Francúza Adriena van Beverena stratil 13:09 minúty a vo virtuálnom poradí poskočil na deviate miesto. Šiesta etapa tohtoročného Dakaru je dvojdňová, jazdci museli zastaviť v najbližšom bivaku a až do úplného cieľa v meste Šubajtah nemajú k dispozícii svoj tím.



Svitko bol jedným z dvanástich pretekárov, ktorí dokázali vo štvrtok prísť do kempu F. Žiadny z týchto jazdcov sa ďalej nedostal. Prvé dve miesta obsadili Hondy, za van Beverenom zaostal o 21 sekúnd Ricky Brabec z Francúzska a najlepšiu trojku doplnil dvojnásobný víťaz prestížnej rely Toby Price z Austrálie na továrenskej KTM. V celkovom hodnotení poskočil do čela Brabec, ktorý vystriedal Rossa Brancha z Botswany. Svitko na KTM v službách Slovnaft Rally Teamu sa posunul vo virtuálnom hodnotení na deviate miesto a ak by pozíciu udržal, prebojoval by sa do top 10 premiérovo na tohtoročnom Dakare.



Jeho krajan Juraj Varga nebol medzi trojicou štvorkolkárov, ktorým sa podarilo prísť až do kempu D. Tam sa dostali Francúz Alexandre Giroud na Yamahe, Manuel Andujar z Argentíny (Dragon Rally) a Brazílčan Marcelo Medeiros z tímu Taguatur Racing. Varga zastavil na noc v kempe C a bol lepší z dvojice štvorkolkárov, ktorí dosiahli túto métu.



Trojica áut sa dostala naďalej do kempu E, ako prvý tam bol Švéd Mattias Ekström. Doterajší líder tejto kategórie, domáci pilot Jazíd Radží, havaroval a vypadol z boja o víťazstvo. Spolu s nemeckým spolujazdcom Timom Gottschalkom neboli schopní opraviť svoje auto po nehode, ktorá sa stala na 51. kilometri. Z kamiónov bol najďalej Martin Macík z rýdzo českou posádkou, ktorý prišiel do kempu C.



Dvojdňový formát etapy so štartom aj cieľom v meste Šubajtah je tohtoročná novinka. Pretekári si môžu v kempoch navzájom pomáhať, zmena oproti vlaňajšku spočíva v absencii jedálne či obmedzenejšiemu výberu pomocníkov. Keďže pretekári museli odstaviť svoje stroje v najbližšom kempe po 14.00 SEČ, je celé štartové pole rozmiestnené na ôsmich stanovištiach. V kempoch navyše nemajú signál ani prístup k priebežným výsledkom. Po maratónskej etape ich čaká v sobotu deň voľna.