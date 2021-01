Svitko je s 8. miestom spokojný: Išiel som si svoje, nemal som výkyvy

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa v sobotu 16. januára v noci vrátil zo Saudskej Arábie. Trojnásobný majster Európy a niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country obsadil na jedných z najprestížnejších pretekoch sveta konečné 8. miesto.



Na Rely Dakar štartoval vo farbách Slovnaft Rally Teamu už dvanástykrát. K jeho menu v listine motocyklových pretekárov organizátori priradili ikonu "Dakarská legenda", ktorou sa môže pochváliť len zopár svetových jazdcov.



Svitko opäť potvrdil, že na najextrémnejšiu rely sveta sa vie pripraviť po fyzickej, psychickej aj technickej stránke. Pozícia v elitnej desiatke ho teší, na dvojtýždňových pretekoch zlepšil svoje umiestnenie z minulého roka, keď obsadil 11. priečku. "Chcel som dobre zajazdiť v každej etape a podávať počas celej rely vyrovnaný výkon, čo sa mi aj podarilo. Tento Dakar bol v porovnaní s minulým rokom bezpečnejší. Nielen vďaka lepšie zvládnutej organizácii, ale najmä pre bezpečnostné prvky, ktoré sa na Dakare objavili po prvý raz. Sám som si vyskúšal pád s airbag vestou a bol som aj svedkom pádov niektorých jazdcov," sprostredkoval prostredníctvom tlačovej správy slová Svitka hovorca a riaditeľ Komunikácie Slovnaft Rally Teamu Anton Molnár. Zranenému Argentínčanovi Lucianovi Benavidesovi pomáhal Svitko v 9. etape, ktorá viedla kamenistým riečiskom a sprevádzalo ju množstvo pádov. Argentínčan si pri páde zlomil ruku a Svitko pri ňom počkal až do príchodu vrtuľníka s lekárom. "Po minuloročnej tragédii Paula Goncalvesa a Edwina Stravera nám tento rok organizátori zabezpečili nielen nafukovacie vesty, ale boli sme vybavení výstražnou signalizáciou a na niektorých úsekoch trate platili obmedzenia rýchlosti na 90 km/h. To všetko malo nielen fyzický, ale aj psychologický efekt," doplnil Svitko.



V každej z dvanástich etáp Dakaru bol Svitko v elitnej skupine 20 najrýchlejších jazdcov. Takýto vyrovnaný a konzistentný výkon si ani sám od svojich začiatkov na Rely Dakar nepamätá. "Tento rok som v jednotlivých etapách nemal takmer žiadne výkonnostné výkyvy. Vedel som, čo chcem a išiel som si svoje s cieľom čo najlepšieho umiestnenia," povedal spokojný Svitko, ktorého tohtoročné extrémy nezaskočili ani po kondičnej a zdravotnej stránke. "Podmienkou štartu boli negatívne testy a organizátori nás po celý čas držali v 'bubline.' Na mieste sme sa však už sústredili výlučne na preteky. Kondične dá piesčitý terén vždy zabrať. Vôbec sa nečudujem, že som sa vrátil o tri kilá ľahší. Ale doma to rýchlo dobehnem. Teraz som v povinnej karanténe, ktorú využijem na oddych."



Svitko aj tento rok jazdil na motorke KTM 450 Rally Replica. Počas púštnych pretekov mu asistoval jeho dlhoročný mechanik Zlatko Novosád. "Z pohľadu techniky sme mali dobrý ročník. Žiadne vážnejšie poruchy, a to aj napriek prašnému prostrediu," povedal Zlatko Novosád.



Zloženie Slovnaft Rally Teamu na tohtoročnom Dakare malo oproti minulým rokom aj nového člena. Po prvý raz bola jeho súčasťou žena – Daniela Ozanová, ktorá mala na starosti logistiku. Nebol to jej prvý Dakar, v minulosti ho už absolvovala s poľským tímom. "Tohtoročný Dakar mal pre mňa inú príchuť ako v minulosti. Števo je svetová jazdecká špička a budí rešpekt medzi jazdcami. Veľkosťou tímu sa nemôžeme porovnávať s veľkými továrenskými tímami, ale dokázali sme to kompenzovať našou zohranosťou," vyhlásila Ozanová.