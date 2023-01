Svitko mal v druhej etape technické problémy, skončil na 26. mieste

Výsledky 2. etapy Rely Dakar:



motocykle:

1. Mason Klein (USA/KTM) 5:23:04 h,

2. Sebastian Bühler (Nem./Hero) +1:09 m,

3. Skyler Howes (USA/Husqvarna) +1:13,

4. Ross Branch (Bot./Hero) +1:58,

5. Toby Price (Aus./KTM) +2:16,

6. Joan Barreda Bort (Šp./Honda),

...26. Štefan SVITKO (SR/KTM) +21:38.



celkové poradie:

1. Klein 9:38:28 h,

2. Price +1:41 m,

3. Barreda Bort +2:03,

4. Kevin Benavides (Arg./KTM) +2:25,

5. Daniel Sanders (Austr./GasGas) +2:55,

6. Ricky Brabec (USA/Honda),

...21. SVITKO +34:18.



automobily:

1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) 5:00:26 h

2. Erik van Loon (Hol./Toyota) +14 s

3. Carlos Sainz st. (Šp./Audi) +5:05 m



celkové poradie:

1. Sainz 8:34:26 h

2. Al-Attiyah +2:12 m

3. Mathieu Serradori (Fr./Century) +24:55



štvorkolky:

1. Alexandre Giroud (Fr.) 6:21:06 h

2. Pablo Copetti (USA) +3:35 m

3. Francisco Moreno Flores (Arg.) +5:29

...7. Juraj VARGA (SR/všetci Yamaha) +30:25



celkové poradie:

1. Giroud 11:16:34 h

2. Manuel Andujar (Arg.) +8:28 m

3. Copetti +17:42

...8. VARGA +1:21:49 h



Alula 2. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v pondelňajšej druhej etape rely Dakar 26. miesto. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek na siedmej priečke. Jazdec stajne Slovnaft Rally Team bol o 21:38 minút pomalší než Američan Mason Klein na KTM, Varga stratil na Francúza Alexandra Girouda 30:25 min.Pretekári absolvovali 588 kilometrov dlhú trasu z pobrežia Červeného mora do mesta Alula, pričom samotný špeciál mal dĺžku 430 km. Klein dosiahol čas 5:23:04 hodiny a zvíťazil aj napriek dvojminútovej penalizácii. Najlepší nováčik z vlaňajšej edície prestížnych púštnych pretekov tak dosiahol prvý triumf na Dakare a posunul sa do vedenia v celkovom hodnotení.Svitko vyštartoval ako devätnásty, no v dôsledku technických problémov sa v úvode prepadol na 47. miesto. Po ďalších dvesto kilometroch opäť figuroval v najlepšej tridsiatke a do cieľa získal ešte ďalšie štyri pozície. V celkovom hodnotení mu po dvoch etapách patrí 21. priečka s mankom 34:18 minúty na Kleina.Varga vyrazil ako dvanásty v poradí a už po úvodných 50 kilometroch bol medzi najlepšími desiatimi. Na siedmom mieste sa usadil pomerne krátko pred cieľom a v celkovom hodnotení poskočil na ôsme miesto. Na Girouda stráca v hodnotení štvorkoliek 1:21:49 hodiny a v celkovom hodnotení motocyklov mu patrí 59. miesto.Medzi automobilmi vybojoval triumf vlaňajší víťaz Nasser Al-Attiyah z Kataru. Štvornásobný šampión Dakaru zvládol na svojej Toyote GR DKR Hilux trasu za 5:00:26 hodín a k vedúcemu Carlosovi Sainzovi staršiemu sa priblížil na rozdiel 2:12 min. Etapové víťazstvo je preňho 44. na prestížnom podujatí.