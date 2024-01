Svitko na Dakare ustrážil konečné deviate miesto, druhý titul Brabca

Rely Dakar - 12. etapa (Janbu - Janbu, 175 km):



motocykle: 1. Kevin Benavides (Arg./KTM) 1:48:40 h, 2. Toby Price (Aus./KTM) +1:00 min, 3. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +1:14, ...13. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +5:41



konečné poradie: 1. Ricky Brabec (USA/Honda) 51:30:08 h, 2. Ross Branch (Botsw./Hero Motosports) +10:53 min, 3. Adrien van Beveren (Fr./Honda) +12:25, ...9. SVITKO +1:56:28 h



štvorkolky: 1. Alexandre Giroud (Fr./Yamaha) 2:05:14 h, 2. Manuel Andujar (Arg./Yamaha) +15 s, 3. Juraj VARGA (SR/Yamaha) +18:23



konečné poradie: 1. Andujar 64:16:53 h, 2. 2. Giroud +7:59 min, 3. VARGA +4:03:25 h,



automobily: 1. Sebastien Loeb (Fr./Bahrain Raid Xtreme) 1:39:41 h, 2. Guillaume De Mevius (Belg./Overdrive) +5:09 min, 3. Vaidotas Žala (Lit./X-Raid Arijus) +5:21



konečné poradie: 1. Carlos Sainz (Šp./Audi) 48:15:18 h, 2. De Mevius +1:20:25, 3. Loeb +1:25:12



kamióny: 1. Aleš Loprais (ČR/Instaforex Loprais) 1:56:41 h, 2. Jaroslav Valtr (ČR/Tatra) +1:30 min, 3. Janus van Kasteren (Hol./Boss Machinery) +1:44



konečné poradie: 1. Martin Macík (ČR/MM Technology) 54:34:48 h, 2. Loprais +1:54:39, 3. Mitchel van den Brink (Hol./Eurol Rallysport) +4:29:26

Janbu 19. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na tohtoročnej rely Dakar konečné deviate miesto. V záverečnej piatkovej dvanástej etape bol veterán z tímu Slovnaft Rally trinásty a ustrážil si tak najlepší výsledok od roku 2021. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek tretí a zaknihoval svoje maximum na prestížnom podujatí.Celkový triumf medzi motorkármi vybojoval Američan Ricky Brabec na Honde a dosiahol druhý titul na prestížnom podujatí. To isté sa podarilo aj Manuelovi Nadujarovi z Argentíny medzi štvorkolkami. Ten získal druhý titul po troch rokoch.Svitko už v predošlých dňoch avizoval, že ide na istotu - deviate miesto si držal od šiestej etapy. V tej piatkovej stratil na víťazného Argentínčana Kevina Benavidesa na továrenskej KTM 5:41 minúty a na najlepšiu desiatku mu chýbalo 1:22 minúty. Záverečná etapa so štartom aj cieľom v meste Janbu mala celkovo 328 kilometrov, samotný špeciál meral 175 km. Slovenský pretekár sa celý čas držal v najlepšej pätnástke, jeho strata konzistentne rástla, no takmer 52 minútový náskok pred Čechom Martinom Michekom z tímu Onion zostal neohrozený. Dosiahol tak najlepší výsledok od roku 2021, keď obsadil celkovú ôsmu priečku. Jeho maximum na Dakare je druhé miesto z edície 2016, keď pridal aj svoje jediné etapové víťazstvo.Brabec sa v roku 2020 stal prvým Američanom s triumfom v motocyklovej kategórii. "," neskrýval nadšenie 32-ročný Američan v rozhovore pre AFP.Varga si držal celkové umiestnenie v najlepšej trojke väčšinu Dakaru a chvíľu bol aj na čele. Tretí bol aj celú záverečnú etapu, pričom krátko pred jej polovicou začal výraznejšie strácať. Na piatkového víťaza Alexandra Girouda z Francúzska mal v cieli manko 18:23 minúty. Premiéru na podujatí si odbil vlani, keď obsadil štvrtú pozíciu.Štvrtý titul v kategórii automobilov si pripísal španielsky matador Carlos Sainz na Audi. Šesťdesiatjedenročný pretekár zvládol súboj s rekordmanom WRC Sebastienom Loebom, ktorý havaroval v predposlednej jedenástej etape. Stal sa tak najstarším víťazom púštnej rely. Práve francúzsky veterán si pripísal v záverečný deň piaty triumf na tohtoročnej edícii. Sainz získal predošlé tituly v rokoch 2010, 2018 a 2020. Loeb strácal pred jedenástou etapou na súpera 13:22 minúty, vo štvrtok však poškodil zavesenie pravého predného kolesa a do cieľa ho dotiahol čínsky súper Jün-kang C'. Manko tak vzrástlo na viac než hodinu a pol.V kategórii kamiónov vyhral s vyše dvojhodinovým náskokom pred konkurenciou Martin Macík. Pre Česko tak získal prvý titul na Dakare po 23 rokoch, keď vybojoval svoj šiesty celkový triumf legendárny Karel Loprais. Práve jeho synovec Aleš vyhral záverečnú etapu a skončil celkovo druhý. "," citovalo Macíka idnes.cz. Jeho otec a zakladateľ rodinného tímu Martin Macík starší zavítal na prestížne podujatie prvýkrát ako divák práve v roku 2001, o dva roky neskôr sa už zúčastnil na prvom Dakare aj ako jazdec.