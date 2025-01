Svitko nevylučuje sedemnásty štart na Rely Dakar

Bratislava 20. januára (TASR) – Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko (Slovnaft Rally Team) má za sebou ďalší vydarený štart na púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii. Pri svojom šestnástom štarte sa sedemkrát dostal do elitnej desiatky, najhoršie skončil v etape na 18. mieste a v konečnom poradí skončil desiaty, keď od 9. miesta ho delilo 44 sekúnd. Splnil si svoj daný cieľ, pričom Dakar dokončil už po dvanásty raz.



„Bol to najťažší Dakar z tých doterajších, ktoré sa uskutočnili v Saudskej Arábii,“ povedal po návrate na Slovensko na tlačovej konferencii Svitko a dodal: „Postihli ma aj nejaké pády, no nič sa mi nestalo. Nový model motocykla KTM 450 Rally Replica bol najlepší na akom som doteraz jazdil, bol spoľahlivý. Po tom, ako som sa v lete liečil z dvojnásobného vážneho zranenia, som pre umiestenie v top 10 urobil maximum. Navyše, v konkurencii továrenských jazdcov, ktorí predsa len majú v príprave i v samotnej rely lepšie podmienky.“



Svitko už dávnejšie získal titul Legenda Dakaru, ktorý sa udeľuje jazdcom, ktorí sa na najnáročnejšie rely sveta zúčastnili viac ako desaťkrát. Aj preto padla otázka, či bude na Dakare štartovať aj v roku 2026 po sedemnásty raz. „Rád by som išiel, ale definitívu nechajme na neskôr. Aj keď už mám 42 rokov, stále mám motiváciu, skúsenosti, rozum v hlave. Chcel by som všetko, čo viem, odovzdať niekomu inému, mladšiemu, aby Slovensko malo na Dakare zastúpenie každý rok. Mám už o tom svoju víziu, mohol by to byť Marek Vierik z Liptovskej Osady. Má 24 rokov, má motiváciu, je cieľavedomý. Už o rok by mohol štartovať v našom tíme, stihli by sme sa oňho postarať, museli by sme vyriešiť aj logistiku. Teraz ale mám iné starosti. Okrem oddychu v kruhu rodiny sa musím poďakovať sponzorom a ďalším ľuďom, ktorí mi pomáhali.“