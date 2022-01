Svitko obsadil 12. miesto v 9. etape, vyhral Cornejo Florimo

Rely Dakar - 9. etapa (Wadi ad Dawasir, 491 km):



motocykle: 1. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile/Monster Energy Honda) 2:29:30 h, 2. Kevin Benavides (Arg./Red Bull KTM) +1:26, 3. Ricky Brabec (USA/Honda) +1:47, 4. Matthias Walkner (Rak./Red Bull KTM) +2:06, 5. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +2:10, 6. Andrew Short (USA/Monster Energy Yamaha) +3:56, ..., 12. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +6:52



celkové poradie: 1. Walkner 30:14:03, 2. Sunderland +2:12, 3. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) +3:56, 4. Pablo Quintanilla (Čile/Honda) +4:41, 5. Benavides +10:22, 6. Bort +10:57, ...., 8. SVITKO +27:52



automobily: 1. Giniel de Villier 2:23:08, 2. Henk Lategan (obaja JAR/Toyota Gaazoo) +9, 3. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota Gazoo) +1:04



celkové poradie: 1. Al-Attiyah 30:10:04 h, 2. Sebastien Loeb (Fr./Bahrain Raid Xtreme) +39:05, 3. Yazeed Al Rajhi (S.Aráb./Overdrive Toyota) +58:44

Wadi ad Dawasir 11. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v utorkovej 9. etape 44. ročníka Rely Dakar 12. miesto. V celkovom poradí mu patrí 8. pozícia. Z víťazstva sa tešil José Ignacio Cornejo Florimo z Čile. Na čelo celkového poradia sa dostal Rakúšan Matthias Walkner.Svitko finišoval v etape so štartom aj cieľom vo Wadi ad Dawasire, ktorej súčasťou bola 287 km dlhá rýchlostná skúška, so stratou 6:52 minúty na víťaza. Cornejo Florimo zvládol trať za 2:29:30 h, druhý finišoval Argentínčan Kevin Benavides s mankom 1:26 min a tretí preťal cieľ Ricky Brabec z USA (+1:47 min).Hneď za ním skončil Walkner, ktorý sa dostal na čelo celkového poradia o 2:12 minúty pred Sama Sunderlanda. Britovi sa v utorok nedarilo a skončil až na 14. mieste. Svitko si udržal ôsmu pozíciu, na lídra stráca 27:52 minút.Premiérové etapové víťazstvo na tohtoročnom Dakare si pripísal Juhoafričan Giniel de Villiers, ktorý prišiel do cieľa s časom 2:23:08, len deväť sekúnd pred krajanom Henkom Lateganom. Na treťom mieste skončil vedúci pretekár celkového poradia, Katarčan Nasse Al-Attiyah stratil 1:04 minúty. Víťaza Dakaru 2009 posunul osemnásty kariérny triumf na piate miesto v celkovom hodnotení.