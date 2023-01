Svitko obsadil v 10. etape 20. miesto, Loprais po tragédii odstúpil

výsledky 10. etapy rely Dakar:



motocykle: 1. Ross Branch (Bot./Hero) 1:44:00 h, 2. Adrien van Beveren (Fr./Honda) +21 s, 3. Michael Docherty (JAR/Husqvarna) + 30 s, 4. Kevin Benavides (Arg./KTM) +1:00 m, 5. Matthias Walkner (Rak./KTM) +1:22, 6. Pablo Quintanilla (Čile/Honda),... 20. Štefan SVITKO (SR/KTM) +8:47



celkové poradie: 1. Benavides (Arg./KTM) 35:46:06 h, 2. Skyler Howes (USA/Husqvarna) +1:29 m, 3. Toby Price (Aus./KTM) +2:10, 4. Van Beveren +9:52, 5. Quintanilla +14:58, 6. Mason Klein (USA/KTM) +15:38,... 13. SVITKO +1:20:44



Shaybah 11. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v stredajšej desiatej etape Rely Dakar dvadsiate miesto. Na víťazného Rossa Brancha z Botswany stratil 8:47 minúty. Po tragickej smrti jedného z fanúšikov odstúpil Čech Aleš Loprais, ktorý viedol celkové poradie v kategórii kamiónov. Práve jeho vozidlo v utorok zasiahlo talianskeho diváka, ktorý zraneniam podľahol.Pretekári absolvovali v stredu 624 kilometrov na trase z Haradhu do mesta Shaybah. Samotný špeciál mal dĺžku 114 kilometrov. Branch na motocykli Hero dosiahol druhý triumf na tohtoročnom Dakare a tretie vôbec. V celkovom hodnotení sa posunul na 32. miesto a po prepade v štvrtej etape tak pokračuje v zlepšovaní. V celkovom hodnotení sa ujal vedenia Argentínčan Kevin Benavides - v stredu obsadil štvrté miesto a na čele tak vystriedal po šiestich dňoch Američana Skylera Howesa. Ten skončil sedemnásty a na druhom mieste stráca 1:29 minúty.Svitko štartoval do etapy ako trinásty v poradí, ale už po necelých tridsiatich kilometroch figuroval na 21. pozícii. Následne prenikol do najlepšej dvadsiatky a pozíciu si udržal. V celkovom hodnotení figuruje naďalej na trinástej priečke, na Benavidesa stráca 1:20:44 h.Taliansky fanúšik zahynul v utorok po zrážke s Lopraisovým kamiónom. Šesťdesiatdeväťročný muž stál na trase deviatej etapy tesne za horizontom jednej z dún a bol veľmi blízko vyjazdenej stopy. Zraneniam podľahol počas leteckého transportu do nemocnice. Posádka tímu Loprais Praga o zrážke s divákom nevedela, organizátori ju o tom informovali až neskoro večer po skončení etapy. Loprais sa po tragédii rozhodol na Dakare nepokračovať.