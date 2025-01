Svitko obsadil v 10. etape Dakaru 4. miesto, celkovo zostal v Top 10

výsledky 10. etapy Rely Dakar (Haradh - Šubajtah, 119 km):



motocykle: 1. Michael Docherty (JAR) 2:00:03 h, 2. Rui Goncalves (Portug.) +1:20 min, 3. Tobias Ebster (Rak.) +2:21, 4. Štefan SVITKO (SR) +5:10, 5. Edgar Canet (Šp.) +5:34, 6. Skyler Howes (USA) +5:59



celkové poradie (po 10 z 12 etáp): 1. Daniel Sanders (Aus.) 49:53:59 h, 2. Tosha Schareina (Šp.) +16:31 min, 3. Adrien Van Beveren (Fr.) +22:24, ..., 10. SVITKO 2:10:07 h



Šubajtah 15. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 10. etape Rely Dakar štvrtú priečku. Stredajšiu 119 km dlhú trasu z Haradhu do Šubajtahu zvládol za 2:05:13 hodiny a za víťazným Michaelom Dochertym z Juhoafrickej republiky zaostal o 5:10 minúty. Na čele celkového poradia je naďalej Austrálčan Daniel Sanders.Pre slovenského veterána je to zatiaľ najlepšie umiestnenie v prebiehajúcom ročníku, do prvej desiatky sa prebojoval štvrtýkrát. V celkovom poradí zostal na 10. priečke, na Sandersa má manko 2:10:07 h.Do konca 47. ročníka Dakaru zostáva v podstate jedna etapa, keďže posledná je už len slávnostnou jazdou do cieľa v Šubajte.