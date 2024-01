Svitko obsadil v maratónskej etape Dakaru ôsme miesto

výsledky 6. etapy Rely Dakar:



motocykle: 1. Adrien van Beveren (Fr.) 7:57:29 h, 2. Toby Price (Aus.) +4:13 min, 3. Ricky Brabec (USA) +5:02, ..., 8. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +21:19



celkové poradie: 1. Brabec 27:11:21 h, 2. Ross Branch (Botsw.) +51 s, 3. van Beveren +9:21 min, ..., 9. SVITKO +1:07:42







štvorkolky: 1. Alexandre Giroud (Fr.) 9:57:12 h, 2. Manuel Andujar (Arg.) +1:25 min, 3. Marcelo Medeiros (Braz.) +24:04, 4. Juraj VARGA (SR/Varga Motorsport Team) +1:18:46



celkové poradie: 1. Andujar 33:44:00 h, 2. Giroud +18:54 min, 3. Medeiros +44:20, 4. VARGA +2:11:04







automobily: 1. Sebastien Loeb (Fr.) 7:21:56 h, 2. Carlos Sainz (Šp.) +2:01 min, 3. Mattias Ekström (Švéd.) +10:55



celkové poradie: 1. Sainz 24:59:32 h, 2. Ekström +20:21 min, 3. Loeb +29:31







kamióny: 1. Martin Macík (ČR) 8:35:53 h, 2. Mitchel van den Brink (Hol.) +1:05:41, 3. Aleš Loprais (ČR) +1:12:40

Šubajtah 12. januára (TASR) - Slovenský motoristický pretekár Štefan Svitko obsadil v dvojdňovej šiestej etape Rely Dakar ôsme miesto. Na víťazného Francúza Adriena van Beverena stratil 21:19 minúty, v celkovom poradí mu patrí deviata priečka. V štvorkolkách triumfoval Francúz Alexandre Giroud, Slovák Juraj Varga skončil na štvrtom mieste so stratou 1:18:46 h. Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej klasifikácii.Za víťazným van Beverenom prišiel do cieľa Toby Price z Austrálie a piatkové pódium doplnil Američan Ricky Brabec. Ten sa zároveň posunul na líderskú pozíciu celkovej klasifikácie pred Rossa Brancha z Bottswany.Varga si udržal štvrtú pozíciu v celkovom poradí. Po maratónskej etape má na vedúceho Argentínčana Manuela Andujara vyše dvojhodinové manko.V kategórii kamiónov suverénne zvíťazil Čech Martin Macík, pred súpermi prišiel do cieľa s viac ako hodinovým náskokom. Medzi automobilmi bol najrýchleší Francúz Sebastien Loeb.Šiesta etapa tohtoročného Dakaru bola premiérovo dvojdňová, jazdci museli vo štvrtok zastaviť v najbližšom bivaku a až do úplného cieľa v meste Šubajtah nemali k dispozícii svoj tím.