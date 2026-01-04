Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Svitko obsadil v úvodnej etape 12. miesto, vyhral Branch

Jazdec Štefan Svitko prichádza súťažiť počas prológu Rally Dakar v Yanbu v Saudskej Arábii v sobotu 3. januára 2026. Foto: TASR/AP

Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova.

Autor TASR
Janbu 4. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v úvodnej etape rely Dakar dvanáste miesto. Veterán na KTM zvládol 305 kilometrov dlhý špeciál so štartom aj cieľom v meste Janbu za 3:28:37 hodiny a na víťazného Rossa Brancha z Botswany (Hero) stratil 13:47 minúty.

Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova. K Branchovi boli najbližšie Šapniel Edgar Canet na továrenskej KTM (+1:21) a jeho austrálsky tímový kolega Daniel Sanders (+2:23). Svitko sa dostal medzi najlepšiu tridsiatku po 70 kilometroch (26.), o osem pozícií si polepšil na 108. kilometri a dvanáste miesto si držal posledných 90 kilometrov trate.

V pondelok čaká na pretekárov druhá etapa, z Janbu sa presunú do Aluly a prejdú celkovo 504 kilometrov, z toho 400 meraných. Celkovo je na programe 13 etáp, záverečná 17. januára.



výsledky 1. etapy rely Dakar:

1. Ross Branch (Botsw./Hero) 3:14:50 h, 2. Edgar Canet (Šp./KTM) +1:21 min, 3. Daniel Sanders (Austr./KTM) +2:23, 4. Ricky Brabec (USA/Honda) +2:53, 5. Tosha Schareina (Šp./Honda) +3:10, 6. Luciano Benavides (Arg./KTM) +5:08, ...12. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +13:47
