Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie
Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.
Autor TASR,aktualizované
Al Ula 6. januára (TASR) - Pre slovenského motocyklového pretekára Štefan Svitka sa účinkovanie na tohtoročnej Rely Dakar skončilo už v tretej etape. Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.
Pre 43-ročného člena tímu Slovnaft Rally Team sa tak skončilo púštne dobrodružstvo piatykrát pri celkovo 17. účasti, premiérovo v Saudskej Arábii. Svitko bol v priebežnom poradí po druhej etape na 12. pozícii so stratou viac ako 24 minút na vedúceho Austrálčana Daniela Sandersa. V utorok mal absolvovať etapu dlhú 736 kilometrov, z toho 422 kilometrov bolo meraných.
Jeho doterajším maximom na Rely Dakar je druhé miesto z roku 2016, pravidelne bojuje o čestný titul najlepšieho súkromného jazdca.
