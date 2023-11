Svitko bude po pätnásty raz na Rely Dakar: Za úspech považujem top 10

Bratislava 27. novembra (TASR) – Najúspešnejší slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko bude absolvovať už po pätnásty raz najpopulárnejšiu a najťažšiu Rely Dakar. Štyridsaťjedenročný trojnásobný majster Európy a 25-násobný majster Slovenska v enduro a cross country je v záverečnej fáze prípravy pred nadchádzajúcim štartom na svojej obľúbenej rely, ktorá sa v priebehu 14 dní uskutoční od 5. do 19. januára v Saudskej Arábii.



Na účastníkov čaká 12 etáp v celkovej dĺžke takmer 8000 km. Na Dakare je Svitko rešpektovaný jazdec a súčasť svetovej elity. Pri jeho mene svieti aj titul Legenda Dakaru jazdcov, ktorí sa na najnáročnejšej maratónskej rely sveta zúčastnili viac ako desaťkrát. "Nedávno som sa vrátil z prípravy z Dubaja, kde sú podmienky veľmi podobné ako v Saudskej Arábii. Finálnu kondičnú prípravu by som rád absolvoval vo Vysokých Tatrách," informoval na pondelňajšej tlačovej konferencii Svitko a dodal: "V minulosti som si tam brával motocykel, s ktorým jazdím na Slovensku, váži 100 kg. Tento rok došlo k zmene v tom, že som si tam letecky poslal moju KTM Rally Replica 450, s ktorou budem jazdiť so štartovým číslom 142 aj Dakar. To je veľké plus, veľká zmena. Trénoval som desať dní za sebou v pieskových dunách, v priebehu 33 hodín som najazdil 2300 kilometrov. V priestore, kde som trénoval, budú na programe aj štyri etapy Dakaru. V pláne mám ešte absolvovať podobný päť-šesťdňový tréning, motocykel tam už mám. Kondične a fyzicky som dobre pripravený. Psychicky však mám aj trochu strach – vstávať ráno o tretej-štvrtej, zima, dlhé etapy. Všetci však budeme mať rovnaké podmienky."



"Nechcem nechať nič na náhodu, chcem dosiahnuť čo najlepší výsledok, roky pribúdajú, aj keď si to nepripúšťam. V minulosti som už skončil celkovo druhý, dvakrát piaty, na predošlom Dakare dvanásty. Prví 25 pretekári sú továrenskí jazdci. Ťažko sa s nimi súperí, majú za sebou päťdielny seriál majstrovstiev sveta na Dakare, v Dubaji, Maroku, Argentíne a Mexiku. Za rok najazdia okolo 30.000 kilometrov, v čom sa im nemôžem rovnať. Za úspech budem považovať umiestenie v Top 10," konštatoval Svitko.



"Števo môže príjemne prekvapiť. Sme plní očakávaní. Pre nás je to už 15 rokov záväzok vytvoriť mu také materiálne podmienky, aby vedel v silnej konkurencii obstáť. Verím, že bude opäť zbierať ovocie, viem, že sa dôsledne pripravoval," uviedol Anton Molnár, hovorca a riaditeľ komunikácie Slovnaft.



So Svitkom odchádza na Dakar nový podporný Slovnaft Rally Team. Na technický stav motocykla bude dohliadať skúsený mechanik Ladislav Morinec. Tretí člen tímu je mladý jazdec Rastislav Kokavec. So Svitkom ho spája dlhoročná spolupráca, často mu robí sparingpartnera na tréningoch. Preberá na seba úlohu podporného člena tímu, zodpovedať bude za logistiku, starostlivosť o bivak a kontakt s organizátorom a partnermi. "S Lacom sme od mala spolu jazdili na motorke, baví ho to, je to môj sused. Veľmi dobre vychádzam aj s Rasťom, všetci si rozumieme, bude to plus," hovorí Svitko. Mechanik Morinec k tomu dodal: "Na Dakar sa veľmi teším, je to pre mňa výzva, ale aj veľká zodpovednosť. Spolu s Rasťom urobíme všetko pre to, aby bol motocykel stopercentne pripravený, aby sa Števo mohol sústrediť len na jazdenie a dosiahol dobrý výsledok. Motocykel, na ktorom jazdil predchádzajúci Dakar, som podrobne rozobral, aby som vedel, čo kde zapadá. Poznám aj ten nový."



Slovnaft Rally Team so Svitkom odletí do dejiska podujatia v pondelok 1. januára 2024.