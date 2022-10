Svitko prišiel do Dakaru, potvrdil celkový triumf na Africa Eco Race

Africa Eco Race



motocykle - 12. etapa (Mpal - Dakar, 22 km):



1. Štefan SVITKO (SR/KTM) 08:16 m,

2. Xavier Flick (Fr./Husqvarna) +4 s,

3. Robbie Wallace (V. Brit./KTM) +12,

...12. Martin BENKO (SR/KTM) +1:54.



celkové poradie:

1. SVITKO 44:11:56 h,

2. Maurizio Gerini (Tal./Husqvarna) +1:00:38,

3. Flick +2:25:17, ...8. BENKO +12:27:24.



Dakar 30. októbra (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko prišiel v nedeľu do cieľa Africa Eco Race a potvrdil tak celkové víťazstvo na tomto podujatí. Jazdec KTM absolvoval rely v rámci prípravy na januárový Dakar.Svitko rozhodol o svojom triumfe už v sobotnej 11. etape. Nedeľný špeciál s dĺžkou 22 kilometrov sa nepočítal do výsledkov, stačilo prísť do cieľa. V celkovom hodnotení k nemu bol najbližšie Talian Maurizio Gerini na Husqvarne, ktorý stratil 1:00:38 h.Štyridsaťročný Slovák zaznamenal na pretekoch s prívlastkom "skutočného Dakaru" štyri etapové víťazstvá a na pódiu nechýbal ani raz. Jeho krajan Martin Benko (KTM) obsadil v celkovom hodnotení ôsme miesto.