Varga po penalizácii štvrtý, Loeb si pripísal piaty triumf za sebou

výsledky 12. etapy Rely Dakar:



motocykle: 1. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Čile/Honda) 1:57:27 h, 2. Daniel Sanders (Aus./GasGas) +49 s, 3. Toby Price (Aus./KTM) +1:58 m, 4. Matthias Walkner (Rak./KTM) +2:05, 5. Kevin Benavides (Arg./KTM) +2:22, 6. Skyler Howes (USA/Husqvarna) +2:54, ...16. Štefan SVITKO (SR/KTM) +4:54



celkové poradie: 1. Price 40:47:36 h, 2. Howes +28 s, 3. Benavides +2:40 m, 4. Pablo Quintanilla (Čile/Honda) +14:54, 5. Adrien van Beveren (Fr./Honda) +16:14, 6. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +20:00, ...14. SVITKO +1:34:34



automobily: 1. Sebastien Loeb (Fr./Prodrive) 1:56:21 h, 2. Mattias Ekström (Švéd./Audi) +3:19 m, 3. Nasser Al-Attiyah (Kat.Toyota) +3:31



celkové poradie: 1. Al-Attiyah 41:16:25 h, 2. Loeb +1:27:10, 3. Lucas Moraes (Braz./Toyota) +1:29:11



štvorkolky: 1. Marcelo Medeiros (Braz.) 2:37:04 h, 2. Giovanni Enrico (Čile/všetci Yamaha) +4:07, 3. Francisco Moreno Flores (Arg) +5:16, 4. Juraj VARGA (SR) +16:36 m,



celkové poradie: 1. Alexandre Giroud (Fr./Yamaha) 51:35:59 h, 2. Francisco Moreno Flores (Arg./Yamaha) +59:00 m, 3. Pablo Copetti (USA/Yamaha) +2:17:30, 4. VARGA +3:09:29

Šajbah 13. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v piatkovej dvanástej etape rely Dakar šestnáste miesto. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek štvrtý – pôvodne obsadil druhé miesto, no obdržal pätnásťminútovú penalizáciu. V kategórii automobilov si pripísal šiesty triumf v tomto ročníku Francúz Sebastien Loeb.Pretekári absolvovali v piatok 376 kilometrov s cieľom v meste Šajbah, pričom samotný špeciál mal dĺžku 185 kilometrov. Etapa bola súčasťou dvojdňového maratónu, počas ktorého nemohli pretekári využiť služby svojho tímu.Medzi motocyklami zvíťazil Čiľan Jose Ignacio Cornejo Florimo a na svojej Honde tak dosiahol prvé víťazstvo na prebiehajúcom Dakare. V celkovom hodnotení sa prvýkrát v tomto ročníku ujal vedenia Austrálčan Toby Price, ktorý skončil v piatok na treťom mieste (+1:58). Svitko štartoval s číslom 22 a už po štyridsiatich kilometroch bol v strede druhej desiatky, kde sa aj udržal. Do cieľa prišiel s mankom 4:54 minúty na Corneja Florima a v celkovom hodnotení figuruje naďalej na štrnástom mieste.Loeb dosiahol piaty triumf za sebou, šiesty v tomto ročníku a zároveň sa prepracoval na celkové druhé miesto. V druhej etape pritom skončil na 59. pozícii a figuroval po nej celkovo na 31. priečke. Na čele si udržuje náskok Katarčan Nasser Al-Attiyah na Toyote.Varga vyrovnal svoje maximum na z tretej etapy a je jediný z troch nováčikov, ktorý sa dostal do tejto fázy súťaže. Za najrýchlejším Brazílčanom Marcelom Medeirosom zaostal o 16:36 minúty. Vyrazil ako piaty, v polovici etapy poskočil na tretiu pozíciu a tridsať kilometrov pred cieľom bol dokonca najrýchlejší. Pred penalizáciou figuroval na druhom mieste. V celkovom hodnotení mu patrí štvrtá priečka.