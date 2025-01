Svitko skončil v 8. etape Dakaru dvanásty, posunul sa do Top 10

výsledky 8. etapy Rely Dakar (Al Duwadimi - Rijád, 487 km):



motocykle: 1. Luciano Benavides (Arg.) 4:50:46 h, 2. Adrien Van Beveren (Fr.) +2:08 min., 3. Tosha Schareina (Šp.) +2:14, 4. Ricky Brabec +4:21, 5. Skyler Howes (obaja USA) +4:59, 6. Michael Docherty (JAR) +6:28, ..., 12. Štefan SVITKO (SR) +15:18



celkové poradie (po 8 z 12 etáp): 1. Daniel Sanders (Austr.) 44:26:52 h, 2. Schareina +11:03, 3. Van Beveren +21:31, ..., 10. SVITKO (SR) +1:57:41



Rijád 13. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 8. etape Rely Dakar dvanáste miesto. Pondelkovú trasu z Al Duwadimi do Rijádu, v ktorej bolo 487 kilometrov meraných úsekov, prešiel za 5:06:04 hodiny a za víťazným Argentínčanom Lucianom Benavidesom zaostal o 15:18 min. Celkovo sa posunul do Top 10, patrí mu 10. priečka s mankom 1:57:41 h na lídra Daniela Sandersa z Austrálie.Pôvodne sa z triumfu v pondelkovej etape radoval Španiel Tosha Schareina, no neskôr po dojazde pretekárov do cieľa organizátori výsledky upravili. Dôvodom bola nehoda Pabla Quintanillu. Čiľan spadol na 133. kilometri, utrpel zranenie ramena a preteky sa preňho predčasne skončili. Benavides spoločne s Van Beverenom sa zastavili, aby mu pomohli. Približne polhodina strávená asistovaním ich kolegovi sa im odčítala po konci etapy, čo znamenalo, že obaja sa posunuli na čelo výsledkovej listiny pred Schareinu. Van Beveren zaostal za Argentínčanom o 2:08 minúty, Španiel stratil 2:14 min.V celkovom poradí zostal na čele Sanders, Schareina za ním zaostáva o 11:03 min. Tretí je Van Beveren (+21:31).