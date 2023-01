Svitko skončil v tretej etape Dakar na 16. mieste, zvíťazil Sanders

Výsledky 3. etapy Rely Dakar:



motocykle:

1. Daniel Sanders (Austr./GasGas) 4:24:15 h,

2. Skyler Howes (USA/Husqvarna) +6:19 m,

3. Mason Klein (USA/KTM) +6:59,

4. Kevin Benavides (Arg./KTM) +7:23,

5. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +11:29,

6. Toby Price (Aus./KTM) +12:14,

...16. Štefan SVITKO (SR/KTM) +19:46.



celkové poradie:

1. Sanders 14:05:38 h,

2. Klein +4:04,

3. Benavides +6:53,

4. Howes +8:35,

5. Barreda Bort +10:37,

6. Price +11:00,

...18. SVITKO +51:09.



Hail 3. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v utorkovej tretej etape rely Dakar 16. miesto. Jazdec stajne Slovnaft Rally Team bol o 19:46 minút pomalší než Austrálčan Daniel Sanders na stroji GasGas. V kategórii štvorkoliek dosiahol najlepšie umiestnenie na tohtoročnej edícii púštnych pretekov slovenský jazdec Juraj Varga, ktorý finišoval na tretej priečke.Pretekári absolvovali 669 kilometrov dlhú trasu z mesta Alula do Hailu, pričom samotný špeciál mal dĺžku 447 km. Sanders dosiahol čas 4:24:15 hodiny a posunul sa do vedenia v celkovom hodnotení. Na čele vystriedal Američana Masona Kleina, ktorý skončil v etape tretí.Svitko vyštartoval ako dvadsiaty siedmy a po prvých 147 kilometroch mu patrilo 6. miesto. Po ďalších dvesto kilometroch figuroval na 13. priečke a do cieľa stratil ešte tri pozície. V celkovom hodnotení mu po troch etapách patrí 18. priečka s mankom 51:09 minúty na Sandersa.uviedol Juraj Varga na Facebooku.